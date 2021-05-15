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Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего зеленого борща без щавеля

Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного и легкого зеленого борща, который он решил приготовить без основного ингредиента этого блюда - щавеля. Ингредиенты для первого блюда и пошаговое приготовление - читайте ниже в нашем материале.

Об этом победитель МастерШеф рассказал на своем личном сайте.

"Зеленый борщ - лучший суп из зелени, который можно себе представить. Очень легкий и, в то же время, насыщенный по вкусу", - написал кулинар и добавил, что готовить его лучше на овощном бульоне.

Ингредиенты для зеленого борща

  • Морковь (одна большая или несколько маленьких)
  • Лук репчатый небольшого размера - 2 шт.
  • Картофель - 2 шт.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Шпинат - 1 пучок
  • Петрушка - 1 пучок
  • Зеленый лук - 1 пучок
  • Подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Перепелиное яйцо - 4 шт.
  • Соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление блюда

Очистите одну луковицу и морковку. Порежьте половину моркови толстыми кружками, а луковицу оставьте целой. Переложите овощи в кастрюлю емкостью 1,5-2 литра, залейте литром воды, добавьте лавровый лист и несколько щепоток соли.

После того, как вода закипит, бульон нужно варить в течение 20 минут. Если хотите усилить аромат, можете добавить туда корень сельдерея или петрушки.

Одновременно с этим отварите 4 перепелиных яйца в течение 4-5 минут кипения. Когда бульон будет готов, удалите оттуда овощи и лавровый лист и оставьте на маленьком огне.

Вторую половину моркови порежьте мелким кубиком. Одну небольшую луковицу мелко порежьте. Две небольших картофелины почистите и порежьте также мелким кубиком (как морковь).

Пучок шпината хорошо промойте, срежьте нижнюю часть с корнями и порежьте достаточно крупно. Пучок петрушки и небольшой пучок зеленого лука помойте и крупно порежьте. В петрушке берите только верхнюю часть, где листики.

Все овощи и зелень положите в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения. Затем добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла и варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.

Разлейте зеленый борщ по тарелкам и добавьте в каждую по одному отваренному, почищенному и разрезанному на две части перепелиному яйцу.

Ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом настоящего украинского борща.

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