Клопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлю

"Зелений борщ - найкращий суп із зелені, який можна собі уявити. Дуже легкий і, в той же час, насичений за смаком", - написав кулінар і додав, що готувати його краще на овочевому бульйоні.

Інгредієнти для зеленого борщу

Морква (одна велика або кілька маленьких)

Цибуля ріпчаста невеликого розміру - 2 шт.

Картопля - 2 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

Шпинат - 1 пучок

Петрушка - 1 пучок

Зелена цибуля - 1 пучок

Соняшникова олія - 2 ст. л.

Перепелине яйце - 4 шт.

Сіль і перець за смаком.

Покрокове приготування страви

Очистіть одну цибулину і моркву. Поріжте половину моркви товстими кружками, а цибулину залиште цілою. Перекладіть овочі в каструлю ємністю 1,5-2 літри, залийте літром води, додайте лавровий лист і кілька щіпок солі.

Після того, як вода закипить, бульйон потрібно варити протягом 20 хвилин. Якщо хочете посилити аромат, можете додати туди корінь селери або петрушки.

Одночасно з цим відваріть 4 перепелиних яйця протягом 4-5 хвилин кипіння. Коли бульйон буде готовий, видаліть звідти овочі і лавровий лист і залиште на маленькому вогні.

Другу половину моркви поріжте дрібним кубиком. Одну невелику цибулину дрібно поріжте. Дві невеликих картоплини почистіть і поріжте також дрібним кубиком (як морква).

Пучок шпинату добре промийте, зріжте нижню частину з корінням і поріжте досить крупно. Пучок петрушки і невеликий пучок зеленої цибулі помийте і крупно поріжте. У петрушці беріть тільки верхню частину, де листочки.

Всі овочі та зелень покладіть в каструлю з бульйоном і доведіть до кипіння. Потім додайте 2 ст. л. соняшникової олії і варіть протягом 10-15 хвилин, поки картопля не буде готова.

Розлийте зелений борщ по тарілках і додайте в кожну по одному відвареному, почищеному і розрізаному на дві частини перепелиному яйцю.