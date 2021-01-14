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В Киев пришла зимняя сказка: фото и видео снегопада

Автор: Роман Мирончук

В четверг, 14 января, на Киев обрушился мощный снегопад, который порадовал жителей и гостей столицы, а особенно детей. Но такая погода приносит гораздо меньше радости коммунальщикам и водителям, которые сталкиваются с трудностями.

Тем не менее, учитывая, что этой зимой снега почти не было в Киеве, можно тоже порадоваться "зимней сказке", которая находится за окном.

Снегопад в Киеве 14 января (фото: facebook.com/tania.sidorak)

Снегопад в Киеве 14 января (фото: РБК-Украина)

Снегопад в Киеве 14 января (видео: YouTube)

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Проспект Бажана возле метро Позняки превратился в местный Буковель. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

Отметим, что синоптики обещали сегодня снегопад в Киеве во второй половине дня, но количество снега превзошло все ожидания. Ночью температура воздуха опуститься до -7…-9 градусов, а днем 15 января до -11.

Мы также писали о том, что синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание и 20-градусные морозы в ближайшие дни. Но продлится оно недолго, уже на следующие недели в некоторые города вернется плюсовая температура.

После Крещения на всей территории Украины снова сильно потеплеет - уже 22-23 января на Юг и Запад вернется плюсовая температура, а в остальные области - умеренный минус.

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