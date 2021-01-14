У Київ прийшла зимова казка: фото і відео снігопаду

У четвер, 14 січня, на Київ обрушився потужний снігопад, який порадував жителів і гостей столиці, а особливо дітей. Але така погода приносить набагато менше радості комунальникам і водіям, які стикаються з труднощами.

Тим не менше, враховуючи, що цієї зими снігу майже не було в Києві, теж можна порадіти "зимовій казці", яка знаходиться за вікном.

Снігопад у Києві 14 січня (фото: facebook.com/tania.sidorak)

Снігопад у Києві 14 січня (фото: РБК-Україна)

Снігопад у Києві 14 січня (відео: YouTube)

Проспект Бажана біля метро Позняки перетворився в місцевий Буковель. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

Зазначимо, що синоптики обіцяли сьогодні снігопад у Києві в другій половині дня, але кількість снігу перевершило всі очікування. Вночі температура повітря знизиться до -7...-9 градусів, а вдень 15 січня до -11.

Ми також писали про те, що синоптики прогнозують подальше похолодання і 20-градусні морози найближчими днями. Але воно триватиме недовго, вже на наступні тижні в деякі міста повернеться плюсова температура.

Після Хрещення на всій території України знову сильно потеплішає - вже 22-23 січня на Південь і Захід повернеться плюсова температура, а в інші області - помірний мінус.