ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кейт Міддлтон зворушила спогадами про щасливе дитинство з бабусею під час рідкісного інтерв'ю

Lite » Стиль життя 15.02.2020 - 11:14
Кейт Міддлтон зворушила спогадами про щасливе дитинство з бабусею під час рідкісного інтерв'ю
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська вперше за довгий час дала інтерв'ю

Кейт Міддлтон відверто розповіла про материнство у своєму першому за багато років інтерв'ю в спеціальному подкасті "Щаслива мама-щаслива дитина" (Happy Mum, Happy Baby). Вихід в ефір герцогині Кембриджської у британських ЗМІ вже назвали "безпрецедентним". Як відомо, члени монаршої сім'ї рідко зустрічаються з журналістами, дають інтерв'ю і вже тим більше виходять в прямі ефіри. Королівський двір завжди переживає, як би хто не наговорив чогось зайвого. Однак для Кейт Міддлтон зробили винятком. Як відомо, у 2020 році дружина принца Вільяма цілком вирішила присвятити себе програмі "5 Big Questions", спрямованої на допомогу і розвиток дітей Великобританії.

З такої нагоди герцогиня Кембриджська зважилася на перше за багато років інтерв'ю, в якому розповіла про материнство і згадала про своє дитинство. Нагадаємо, що Кетрін і Вільям виховують трьох дітей - 6-річний принц Джордж, 4-річна принцеса Шарлотта і однорічний принц Луї. Днями стало відомо, що герцоги Кембриджські підуть в невелику відпустку, щоб провести час з дітьми.

Співведучою герцогині виступила Джованна Флетчер, ведуча подкасту Happy Mum, Happy Baby.

Коли Міддлтон попросили розповісти, які пам'ятні моменти зі свого дитинства вона сподівається передати своїм власним дітям, Кейт згадала про бабусю:

“Одним із них є якість відносин, - зазначає герцогиня Кетрін. - Це ті моменти, які ви проводите з людьми, які вас оточують. Я пам'ятаю зі свого дитинства. У мене була дивна бабуся, яка присвятила намбагато часу, грала з нами, займалася декоративно-прикладним мистецтвом і ходила з нами у теплицю. Вона займалася садівництвом і готуванням разом з нами. Тому я намагаюся використовувати той досвід, який вона дала нам в свій час. І застосувати його в процесі виховання своїх дітей".

Зазначимо, що у Кейт Міддлтон є молодша сестра Піппа і молодший брат Джеймс.

Далі Кетрін зазначила: “Важливе також навколишнє середовище, в якому ви проводите час: щасливий дім, безпечна обстановка. Проте, діти багато часу проводять на вулиці, і це те, чим я дійсно захоплююся зараз. І це дуже важливо! Впевнена, що це так здорово для фізичного і психічного здоров'я дитини, це формує фундамент його майбутнього життя і поведінки".

Подкаст з Кейт Міддлтон

Також мама трьох дітей підкреслила, що дітям важливо подавати приклад здорових відносин - без взаємного примусу: “Здорово, коли діти бачать дійсно якісні стосунки батьків. Без усього цього "Я ПОВИННА готувати" або "Я ПОВИНЕН зробити ось це". Насправді, так просто вибудувати такі відносини".

Що стосується опитування "5 Big Questions", яке є кульмінацією восьмирічних досліджень Кейт на тему виховання дітей, вона сказала, що його реалізація займе чимало часу. Слід розраховувати на результат через"зміну поколінь".

Кейт описала: "Це займе багато часу - я кажу про зміну поколінь - але, сподіваюся, це перший маленький крок: почати розмову про важливість розвитку в ранньому дитинстві".

Зухвало: вагітна кохана Ілона Маска показала кругленький живіт в яскравому образі Герцогиня Дуліттл: Кейт Міддлтон умилила дружбою з ламою і козеням
Новини України Кейт Міддлтонсемьяпреступления
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся