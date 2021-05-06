Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили собственный YouTube-канал: первое видео

Видео с короткими нарезками из жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма, эпизодами деятельности и поездок членов британской королевской семью, их обращение к пользователям сети за несколько часов уже успело набрать почти 700 тысяч просмотров. Количество подписчиков на момент написания материала достигло 165 тысяч.

"Тебе бы надо быть поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают", - с иронией обратился Уильям к Кейт на кадрах.

Супруги не забыли презентовать свой выход в YouTube и в аккаунте на Instagram, сопроводив пост видео с подписью "Лучше поздно, чем никогда - теперь мы на YouTube".

Видео: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в YouTube и запустили свой канал

Как отмечает Vanity Fair, у королевской семьи есть официальный канал на YouTube с 2007 года, который был запущен незадолго до Рождества и в качестве своего дебютного видео представил первую телевизионную рождественскую трансляцию 1957 года, посвященную ее 50-летию.

Тогда королева Елизавета II сказала о переходе монархии в социальные сети, выразив надежду, что "эта новая среда сделает мое рождественское послание более личным и прямым".

В то время как тот канал документирует работу королевы и всей ее семьи, новый канал Уильяма и Кейт будет сосредоточен исключительно на их королевских обязательствах и инициативах.