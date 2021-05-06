Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили власний YouTube-канал: перше відео

Відео з короткими нарізками з життя Кейт Міддлтон і принца Вільяма, епізодами діяльності та поїздок членів британської королівської сім'ї, їх звернення до користувачів мережі за кілька годин вже встигло набрати майже 700 тисяч переглядів. Кількість підписників на момент написання матеріалу досягла 165 тисяч.

"Тобі слід бути обережніше з тим, що ти кажеш, тому що ці хлопці все знімають", - з іронією звернувся Вільям до Кейт на кадрах.

Подружжя не забуло презентувати свій вихід в YouTube і в акаунті на Instagram, супроводивши пост відео з підписом "Краще пізно, ніж ніколи - тепер ми на YouTube".

Відео: Кейт Міддлтон і принц Вільям вийшли в YouTube і запустили свій канал

Як зазначає Vanity Fair, королівська сім'я має офіційний канал YouTube з 2007 року, який був запущений незадовго до Різдва, і в якості свого дебютного відео представив першу телевізійну різдвяну трансляцію 1957 року, присвячену її 50-річчю.

Тоді королева Єлизавета II сказала про перехід монархії в соціальні мережі, висловивши надію, що "це нове середовище зробить моє Різдвяне послання більш особистим і прямим".

У той час як той канал документує роботу королеви та всієї її сім'ї, новий канал Вільяма і Кейт буде зосереджений виключно на їх королівських зобов'язаннях та ініціативах.