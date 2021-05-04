Меган Маркл стала писательницей: о чем книга герцогини

Меган Маркл написала книгу, и собирается опубликовать свое произведение уже в июне. Литературный дебют беременной герцогини Сассекской называется "Скамейка" - это детская книга об отношениях отца и сына.

На написание произведения Меган вдохновили муж принц Гарри и их сын Арчи.

Дата выхода "Скамейки", которую опубликует издательство Penguin Random House, намечена на 8 июня. Книга проиллюстрирована художником Кристианом Робинсоном.

В издательстве проинформировали, что Меган также сделает версию аудиокниги.

""Скамейка" началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало настоящей историей", - рассказывает герцогиня о своей книге.

Также она высоко оценила рисунки художника, использованные в произведении, назвав их "красивыми и неземными акварельными иллюстрациями, отражающими теплоту, радость и комфорт отношений между отцами и сыновьями из всех слоев общества". Меган добавила, что тесно сотрудничала с Кристианом, так как иллюстрации были для нее особенно важными.

Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка" (фото: metro.co.uk)

"Я надеюсь, что "Скамейка" найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, так же как и в моей", - отметила Маркл.

В пресс-релизе о книге говорится, что она "трогательно отражает развивающиеся и расширяющиеся отношения между отцами и сыновьями" и будет напоминать читателям о множестве различных способов обретения любви.

В релизе Меган описана, как "мать, жена, феминистка и активистка", которая "живет в своем родном штате Калифорния со своей семьей, двумя собаками и растущим выводком спасенных кур".

Меган Маркл написала детскую книгу, на которую ее вдохновил муж принц Гарри и сын Арчи (фото: metro.co.uk)