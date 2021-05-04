Меган Маркл стала писательницей: о чем книга герцогини
Меган Маркл написала книгу, и собирается опубликовать свое произведение уже в июне. Литературный дебют беременной герцогини Сассекской называется "Скамейка" - это детская книга об отношениях отца и сына.
Об этом 4 мая передает Metro.
На написание произведения Меган вдохновили муж принц Гарри и их сын Арчи.
Дата выхода "Скамейки", которую опубликует издательство Penguin Random House, намечена на 8 июня. Книга проиллюстрирована художником Кристианом Робинсоном.
В издательстве проинформировали, что Меган также сделает версию аудиокниги.
""Скамейка" началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало настоящей историей", - рассказывает герцогиня о своей книге.
Также она высоко оценила рисунки художника, использованные в произведении, назвав их "красивыми и неземными акварельными иллюстрациями, отражающими теплоту, радость и комфорт отношений между отцами и сыновьями из всех слоев общества". Меган добавила, что тесно сотрудничала с Кристианом, так как иллюстрации были для нее особенно важными.
Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка" (фото: metro.co.uk)
"Я надеюсь, что "Скамейка" найдет отклик в каждой семье, независимо от ее состава, так же как и в моей", - отметила Маркл.
В пресс-релизе о книге говорится, что она "трогательно отражает развивающиеся и расширяющиеся отношения между отцами и сыновьями" и будет напоминать читателям о множестве различных способов обретения любви.
В релизе Меган описана, как "мать, жена, феминистка и активистка", которая "живет в своем родном штате Калифорния со своей семьей, двумя собаками и растущим выводком спасенных кур".
Меган Маркл написала детскую книгу, на которую ее вдохновил муж принц Гарри и сын Арчи (фото: metro.co.uk)
Напомним, недавно беременная во второй раз Меган Маркл с Арчи на руках попалась на фото во время прогулки.
Добавим, недавно выяснилось, что Меган Маркл проводила тайные переговоры с королевой Елизаветой II незадолго до похорон принца Филиппа.