Каменских с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн и расплакалась (видео)

Настя Каменских (NK) выступила в Лас-Вегасе на Latin American Music Awards. Она произнесла воодушевляющую речь, а сама церемония началась кадрами из Украины. После чего Настя вместе с легендарной The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн "Where is the love".