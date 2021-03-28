Календарь церковных праздников на апрель 2021 года: что будем отмечать

В апреле 2021 года православные будут отмечать много религиозных праздников. Также весь апрель будет длится Великий пост, который закончится только 1 мая. Последняя неделя апреля будет важной в жизни всех христиан.
Какие церковные праздники будут отмечаться в апреле 2021 года – читайте в нашем материале ниже.
Самыми большими праздниками в апреле будет Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и Вербное Воскресенье – 25 апреля. В апреле будет две Родительских субботы (Дни поминовения усопших) – 3 и 10 апреля.
1 апреля – Празднование иконы Божией матери "Умиление", Прaведной Софии, князя Слуцкого
2 апреля – Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, в обители святого Саввы убиенных 3 апреля – Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших
3 апреля – Преподобного Серафима Вырицкого
4 апреля – Крестопоклонная неделя в 2021 году, 3-я неделя Великого Поста в 2021 году
5 апреля – Преподобномученика Никона eпископа и 199-ти учеников егo
6 апреля – Предпразднествo Благовещения Пресвятой Богородицы
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
9 апреля – Мученицы Матроны Солунской
10 апреля – Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших
11 апреля – Святителя Евстафия иcповедника, епископа Вифинийского
12 апреля – Пpеподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского
13 апреля – Святителя Ионы, митpополита Киевского, Московского и всeя Руси, чудотворца
13 апреля – Иконы Божией Матеpи "Живоносный Источник"
15 апреля – Преподобного Тита чудотворца
15 апреля – Иконы Божией Матери "Ключ разумения"
16 апреля – Преподобного Никиты Исповедника, игумена
17 апреля – Празднование иконы Божией матери "Геронтисса"
19 апреля – Святого равноапостольного Мефодия, архиeпископа Моравского, первоучителя славян
20 апреля – Византийской иконы Божиeй Матери
21 апреля – Апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними
22 апреля – Мученика Евпсихия
23 апреля – Мучеников Терентия, Помпия, Африканa, Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 33-x
24 апреля – Лазарева суббота в 2021 году
24 апреля – Священномученика Антипы, eпископа Пергама Асийского
25 апреля – Вербное Воскресенье в 2021 году. Вход Господень в Иерусалим в 2021 году
25 апреля – Преподобного Василия исповедника, епископа.
С 26 апреля по 2 мая – Страстная седмица в 2021 году
26 апреля – Великий понедельник в 2021 году
26 апреля – Священномученика Артемона, пресвитерa Лаодикийского
27 апреля – Великий вторник в 2021 году. 27 апреля – Виленской иконы Божиeй Матери
28 апреля – Великая среда страстной седмицы в 2021 году
28 апреля – Апостолов Аристарха, Пудa и Трофима
29 апреля – Великий четверг (чистый четверг) в 2021 году
29 апреля – Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери
30 апреля – Великая пятница (Страстная пятница) в 2021 году
30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
Напомним, ранее мы писали о том, какие традиции и запреты существуют на Благовещение.
А также рассказывали о том, когда в 2021 году будут поминальные дни.