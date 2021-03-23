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Благовещение в Украине: когда отмечаем и какие существуют традиции

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 19:00
Благовещение в Украине: когда отмечаем и какие существуют традиции Благовещение в Украине в 2021 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Благовещение Пресвятой Богородицы православные христиане в Украине будут отмечать 7 апреля. Однако католики будут праздновать этот день раньше – 25 марта.

Что это за праздник, как его отмечают и какие существую традиции – читайте в нашем материале ниже.

Что за праздник Благовещение

Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве, означающий благую весть о приближающемся освобождении народа от греха. Это праздник в честь чудесного события, когда Пречистой Деве явился архангел Гавриил с вестью, что ей суждено стать матерью Великого Спасителя. Дата этого праздника не меняется.

Традиции на Благовещение

Так как этот праздник выпадает на период Великого поста, то остается запрет на мясо, молоко и яйца. Однако можно разнообразить рацион рыбой и блюдами с постным маслом. И позволяется выпить бокал вина.

В этот день посещают церковь, чтобы освятить семена и саженцы, которые начинают высаживать в землю после праздника. До этого праздника не начинают весенне-полевые работы.

Также есть старая традиция в этот день выпускать в небо белых голубей, которые символизируют благую весть и наступление весны.

Запреты на Благовещение

Строгих запретов на домашнюю работу нет, но в этот день верующие стараются ограничить себя от суеты и мирских забот, и провести день в молитвах. "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет", - так говорили в старину.

Нельзя ничего одалживать – ни вещи, ни деньги.

Запрещено заниматься рукоделием.

Нельзя охотиться, проводить шумные гуляния и веселиться.

Нельзя надевать новую одежду, зажигать свечи в доме и крутить что-то в руках – волосы или нитки.

Нельзя конфликтовать, сквернословить, печалиться и желать кому-то зла.

Напомним, ранее мы писали о том, какие праздники ждут украинцев в апреле 2021 года.

А также рассказывали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в Украине в марте 2021 года.

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