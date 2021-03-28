Календар церковних свят на квітень 2021 року: що будемо відзначати

Найбільшими святами у квітні буде Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня і Вербна Неділя – 25 квітня. У квітні буде дві Батьківських суботи (Дні поминання покійних) – 3 і 10 квітня.

Календар церковних свят на квітень 2021 року:

1 квітня – Святкування ікони Божої матері "Розчулення", Праведної Софії, князя Слуцького

2 квітня – Преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Сави вбитих 3 квітня – Батьківська Субота у 2021 році. Поминання покійних

3 квітня – Преподобного Серафима Вирицького

4 квітня – Хрестопоклонний тиждень у 2021 році, 3-я тиждень Великого Посту у 2021 році

5 квітня – Преподобномученика єпископа Никона і 199 учнів його

6 квітня – Предпразднество Благовіщення Пресвятої Богородиці

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

9 квітня – Мучениці Матрони Солунської

10 квітня – Батьківська Субота у 2021 році. Поминання покійних

11 квітня – Святителя Євстафія сповідника, єпископа Вифинійського

12 квітня – Преподобного Іоана Ліствичника, ігумена Синайського

13 квітня – Святителя Іони, митрополита Київського, Московського і всієї Русі, чудотворця

13 квітня – Ікони Божої Матері "Живоносне Джерело"

15 квітня – Преподобного Тита чудотворця

15 квітня – Ікони Божої Матері "Ключ розуміння"

16 квітня – Преподобного Микити Сповідника, ігумена

17 квітня – Святкування ікони Божої матері "Геронтіссу"

19 квітня – Святого рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського, першовчителя слов'ян

20 квітня – Візантійської ікони Божої Матері

21 квітня – Апостолів від 70-ти: Родіона (Іродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма (Ермія) і іже з ними

22 квітня – Мученика Евпсихія

23 квітня – Мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33-х

24 квітня – Лазарева субота у 2021 році

24 квітня – Священномученика Антипи, єпископа Пергама Асийського

25 квітня – Вербна Неділя у 2021 році Вхід Господній в Єрусалим у 2021 році

25 квітня – Преподобного Василя, сповідника, єпископа.

З 26 квітня по 2 травня – Страсна седмиця у 2021 році

26 квітня – Великий понеділок у 2021 році

26 квітня – Священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського

27 квітня – Великий вівторок у 2021 році. 27 квітня – Віленської ікони Божої Матері

28 квітня – Велика середа страсної седмиці у 2021 році

28 квітня – Апостолів Аристарха, Пуда і Трохима

29 квітня – Великий четвер (чистий четвер) у 2021 році

29 квітня – Іллінській-Чернігівської ікони Божої Матері

30 квітня – Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця) у 2021 році

30 квітня – Преподобного Зосими, ігумена Соловецького