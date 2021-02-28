Календарь стрижек на март 2021: когда нельзя идти к парикмахеру
Календарь благоприятных и неблагоприятных дней для стрижек в марте 2021 поможет в вашем планировании походов к парикмахеру и стилисту. Это может уберечь вас от неудачного изменения имиджа или испорченной прически.
Поэтому, перед тем, как записаться в парикмахерскую, стоит внимательно изучить лунный календарь удачных и неудачных дней для стрижек, опубликованный на сайте "Астросфера".
Самые удачные дни для стрижек в марте
1 марта и 2 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни
3 марта - нейтральный день, кардинальные изменения лучше отложить
4 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день
5 марта - нейтральный день, не стоит окрашивать волосы, но можно стричься
6, 7 и 8 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни
11 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день
16, 17 и 18 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятные дни
20 марта - очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, подходит для любых экспериментов
23 марта - удачный день для смены имиджа
25, 26 и 27 - удачные дни для стрижек и окрашивания волос
31 марта - можно стричься и окрашивать волосы, благоприятный день
Самые неудачные дни для стрижек в марте
- 9 марта
- 10 марта
- 12 марта
- 13 марта
- 14 марта
- 15 марта
- 19 марта - крайне неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос
- 21 марта
- 22 марта
- 24 марта
- 28 марта
- 29 марта
- 30 марта
Добавим, что лунный календарь стрижек был составлен еще в древности, путем длительных наблюдений за влиянием Луны на здоровье и рост волос.
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