Календар стрижок на березень 2021: коли не можна йти до перукаря

Календар сприятливих і несприятливих днів для стрижок у березні 2021 допоможе у вашому планування походів до перукаря і стиліста. Це може вберегти вас від невдалого зміни іміджу або зіпсованої зачіски.

Тому, перед тим, як записатися в перукарню, варто уважно вивчити місячний календар вдалих і невдалих днів для стрижок, опублікований на сайті " Астросфера ".

Найбільш вдалі дні для стрижок у березні

1 березня та 2 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні

3 березня - нейтральний день, кардинальні зміни краще відкласти

4 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день

5 березня - нейтральний день, не варто фарбувати волосся, але можна стригтися

6, 7 і 8 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні

11 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день

16, 17 і 18 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні

20 березня - дуже сприятливий день для стрижки та фарбування волосся, підходить для будь-яких експериментів

23 березня - вдалий день для зміни іміджу

25, 26 і 27 - вдалі дні для стрижок і фарбування волосся

31 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день

Найбільш невдалі дні для стрижок у березні

9 березня

10 березня

12 березня

13 березня

14 березня

15 березня

19 березня - вкрай несприятливий день для стрижки та фарбування волосся

21 березня

22 березня

24 березня

28 березня

29 березня

30 березня

Додамо, що місячний календар стрижок був складений ще в давнину, шляхом тривалих спостережень за впливом Місяця на здоров'я і ріст волосся