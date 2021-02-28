Календар стрижок на березень 2021: коли не можна йти до перукаря
Календар сприятливих і несприятливих днів для стрижок у березні 2021 допоможе у вашому планування походів до перукаря і стиліста. Це може вберегти вас від невдалого зміни іміджу або зіпсованої зачіски.
Тому, перед тим, як записатися в перукарню, варто уважно вивчити місячний календар вдалих і невдалих днів для стрижок, опублікований на сайті "Астросфера".
Найбільш вдалі дні для стрижок у березні
1 березня та 2 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні
3 березня - нейтральний день, кардинальні зміни краще відкласти
4 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день
5 березня - нейтральний день, не варто фарбувати волосся, але можна стригтися
6, 7 і 8 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні
11 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день
16, 17 і 18 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливі дні
20 березня - дуже сприятливий день для стрижки та фарбування волосся, підходить для будь-яких експериментів
23 березня - вдалий день для зміни іміджу
25, 26 і 27 - вдалі дні для стрижок і фарбування волосся
31 березня - можна стригтися і фарбувати волосся, сприятливий день
Найбільш невдалі дні для стрижок у березні
- 9 березня
- 10 березня
- 12 березня
- 13 березня
- 14 березня
- 15 березня
- 19 березня - вкрай несприятливий день для стрижки та фарбування волосся
- 21 березня
- 22 березня
- 24 березня
- 28 березня
- 29 березня
- 30 березня
Додамо, що місячний календар стрижок був складений ще в давнину, шляхом тривалих спостережень за впливом Місяця на здоров'я і ріст волосся
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