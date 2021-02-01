Календарь стрижек на февраль 2021: когда к парикмахеру идти не стоит

Календарь удачных и неудачных дней для стрижек в феврале 2021 (Фото: freepik.com)

Календарь благоприятных и неблагоприятных дней для стрижек в феврале поможет в вашем планировании походов к парикмахеру. Это убережет вас от неудачного изменения имиджа или испорченной прически.

Перед тем, как записаться в парикмахерскую, стоит внимательно изучить календарь удачных и неудачных дней для стрижек. Об этом пишет издание Radiotrek.

Самые удачные дни для стрижек в феврале:

1 февраля – можно стричься и окрашивать волосы, удачный день

2 февраля – нейтральный день, кардинальные изменения лучше отложить

8 февраля – удачный день

13 февраля – нейтральный день, не стоит окрашивать волосы, но можно стричься

15 февраля – нейтральный день, не стоит кардинально менять прическу

20 февраля - нейтральный день, подходит для любых экспериментов с волосами

21 февраля – удачный день для смены имиджа

24 февраля – удачный день для стрижек и окрашивания волос

Самые неудачные дни для стрижек в феврале:

4 февраля

5 февраля

6 февраля

7 февраля

10 февраля

11 февраля

14 февраля

17 февраля

18 февраля

27 февраля

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