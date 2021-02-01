Календар стрижок на лютий 2021: коли до перукаря йти не варто

Календар вдалих і невдалих днів для стрижок у лютому 2021 (Фото: freepik.com)

Календар сприятливих і несприятливих днів для стрижок у лютому допоможе у вашому плануванню походів до перукаря. Це вбереже вас від невдалої зміни іміджу або зіпсованої зачіски.

Перед тим, як записатися в перукарню, варто уважно вивчити календар вдалих і невдалих днів для стрижок. Про це пише видання Radiotrek.

Найбільш вдалі дні для стрижок у лютому:

1 лютого – можна стригтися і фарбувати волосся, вдалий день

2 лютого – нейтральний день, кардинальні зміни краще відкласти

8 лютого – вдалий день

13 лютого – нейтральний день, не варто фарбувати волосся, але можна стригтися

15 лютого – нейтральний день, не варто кардинально змінювати зачіску

20 лютого - нейтральний день, підходить для будь-яких експериментів з волоссям

21 лютого – вдалий день для зміни іміджу

24 лютого – вдалий день для стрижок і фарбування волосся

Найбільш невдалі дні для стрижок у лютому:

4 лютого

5 лютого

6 лютого

7 лютого

10 лютого

11 лютого

14 лютого

17 лютого

18 лютого

27 лютого

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 30 січня настає ретроградний Меркурій і пояснювали, що не можна буде робити в найближчі три тижні.

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