Календарь праздников на апрель: что будем отмечать и сколько отдыхать

В апреле украинцев ждет 22 рабочих дня и 8 выходных. Последний день месяца, 30 апреля, будет в пятницу, накануне Дня труда. А это значит, что рабочий день будет сокращен на один час.

Календарь праздников и памятных дат на апрель 2021 год:

1 апреля – День смеха (День дурака)

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

2 апреля – Международный день детской книги

4 апреля – День геолога

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности

4 апреля – Международный день интернета

4 апреля – День вебмастера

7 апреля – Всемирный день здоровья

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы у православных

8 апреля – Международный день ромов

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

14 апреля – День Госавтоинспекции МВД Украины

15 апреля – День уголовного розыска

17 апреля – День окружающей среды

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест

18 апреля – День памятников истории и культуры

21 апреля – Международный день секретаря

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права

23 апреля – Всеукраинский день психолога

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля – Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС

28 апреля – Всемирный день охраны труда

29 апреля – Международный день танца