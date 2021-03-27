Календарь праздников на апрель: что будем отмечать и сколько отдыхать

В апреле 2021 дополнительных выходных дней не будет, но сам месяц закончится празднично. День труда и Пасха выпадают на 1-2 мая.
Что будут отмечать украинцы в апреле и какие в этом месяце есть памятные и важные даты – читайте в нашем материале ниже.
В апреле украинцев ждет 22 рабочих дня и 8 выходных. Последний день месяца, 30 апреля, будет в пятницу, накануне Дня труда. А это значит, что рабочий день будет сокращен на один час.
Календарь праздников и памятных дат на апрель 2021 год:
1 апреля – День смеха (День дурака)
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
2 апреля – Международный день детской книги
4 апреля – День геолога
4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности
4 апреля – Международный день интернета
4 апреля – День вебмастера
7 апреля – Всемирный день здоровья
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы у православных
8 апреля – Международный день ромов
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
14 апреля – День Госавтоинспекции МВД Украины
15 апреля – День уголовного розыска
17 апреля – День окружающей среды
18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест
18 апреля – День памятников истории и культуры
21 апреля – Международный день секретаря
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права
23 апреля – Всеукраинский день психолога
26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
26 апреля – Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС
28 апреля – Всемирный день охраны труда
29 апреля – Международный день танца
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие традиции и запреты существуют на Благовещение.
А также писали о том, когда поминальные даты в Украине в 2021 году.