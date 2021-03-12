Известный астролог назвал знаки Зодиака, у которых очень скоро начнется лучшая жизнь

Дева

Девы поймут, что стали чувствовать себя лучше. А для достижения важных целей вам в кои-то веки следует послушать мнения окружающих. Астролог советует не предаваться одиночеству, а проводить больше времени в кругу родных и близких, которые станут для вас настоящими антидепрессантами.

Скорпион

Скорпионам желательно сделать как можно больше дел в середине марта, ведь удача в эти дни будет всецело с вами. Павел Глоба рекомендует вам посвятить больше времени для избавления от негатива, который тащит вас назад, не дает полностью погрузиться в работу или отношения.

Козерог

Козерогов также ждет прилив мощной позитивной энергии в середине месяца. Астролог советует не рассчитывать на помощь окружающих, а делать все так, будто вы занимаетесь этим в одиночку. А вот совет близкого человека может вам пригодиться.

Водолей

Представители этого знака Зодиака могут, наконец, найти свое призвание. Если вы наемный работник, то получите ожидаемое и заслуженное повышение или увеличение зарплаты. Середина марта принесет много хороших новостей и идеально подойдет для поиска второй половинки или основательного шоппинга с близкими.