ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ингрессия Марса в Близнецы: астролог рассказала, кто добьется больших успехов в этот период

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 21:30
Ингрессия Марса в Близнецы: астролог рассказала, кто добьется больших успехов в этот период Астролог предупредила о влиянии Марса в Близнецах (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Ингрессия Марса в Близнецы произойдет уже сегодня, 4 марта, и пробудет там "красная планета" до 23-го числа. Астролог говорит, что в это время больше всего преуспеют люди, занимающиеся торговлей.

Об этом рассказала Lite известный астролог Арина Артуровна.

Во время этой ингрессии будет происходить очень много болтовни, но мало действий.

"Не ведитесь на обещание, все подкрепляйте документально. Многие в это время предпочитают больше обсуждать какие-то дела, проекты, распыляться на несколько дел сразу или брататься за все возможные проекты и не доводить до конца - в худшем случает, в лучшем - делегировать", - рассказывает специалист.

Арина Артуровна считает, что период с 4 по 23 марта прекрасно подойдет для любых видов коммерции и трейдерства. Это время для передачи информации, сплетен, пиара, рекламы и акций. Выводы в это время делаются очень быстро, часто не объективно и информация обрабатывается на поверхностном уровне.

Успешно будут проходить деловые поездки, новые наработки клиентской базы, переговоры и брейншторминги, ключевым моментом будет коллективное мышление и решение. Связи завязываются достаточно быстро, но также легко и распадаются, можно попробовать усидеть на двух стульях сразу.

"Негативные аспекты этого периода - это суета, сумбур, нервозность, отсутствие стабильности и почвы под ногами, что как следствие порождает опоздания, ошибки, аварии, конфликты, ссоры и ДТП. Главным рецептом этого периода будет - фильтрация информации, которую поглощает ваш мозг, с помощью этого вы сможете избежать многих проблем и ошибок", - резюмировала астролог.

Ранее астролог рассказала, какие опасности могут предостерегать всех нас из-за влияния полнолуния в знаке Дева.

Кроме того Арина Артуровна рассказала, что принесет март всем знакам Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни астролог
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину нагрянет мерзкая погода с сильным похолоданием: новые карты
В Украину нагрянет мерзкая погода с сильным похолоданием: новые карты