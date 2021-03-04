Ингрессия Марса в Близнецы: астролог рассказала, кто добьется больших успехов в этот период
Ингрессия Марса в Близнецы произойдет уже сегодня, 4 марта, и пробудет там "красная планета" до 23-го числа. Астролог говорит, что в это время больше всего преуспеют люди, занимающиеся торговлей.
Об этом рассказала Lite известный астролог Арина Артуровна.
Во время этой ингрессии будет происходить очень много болтовни, но мало действий.
"Не ведитесь на обещание, все подкрепляйте документально. Многие в это время предпочитают больше обсуждать какие-то дела, проекты, распыляться на несколько дел сразу или брататься за все возможные проекты и не доводить до конца - в худшем случает, в лучшем - делегировать", - рассказывает специалист.
Арина Артуровна считает, что период с 4 по 23 марта прекрасно подойдет для любых видов коммерции и трейдерства. Это время для передачи информации, сплетен, пиара, рекламы и акций. Выводы в это время делаются очень быстро, часто не объективно и информация обрабатывается на поверхностном уровне.
Успешно будут проходить деловые поездки, новые наработки клиентской базы, переговоры и брейншторминги, ключевым моментом будет коллективное мышление и решение. Связи завязываются достаточно быстро, но также легко и распадаются, можно попробовать усидеть на двух стульях сразу.
"Негативные аспекты этого периода - это суета, сумбур, нервозность, отсутствие стабильности и почвы под ногами, что как следствие порождает опоздания, ошибки, аварии, конфликты, ссоры и ДТП. Главным рецептом этого периода будет - фильтрация информации, которую поглощает ваш мозг, с помощью этого вы сможете избежать многих проблем и ошибок", - резюмировала астролог.
Ранее астролог рассказала, какие опасности могут предостерегать всех нас из-за влияния полнолуния в знаке Дева.
Кроме того Арина Артуровна рассказала, что принесет март всем знакам Зодиака.