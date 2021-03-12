ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відомий астролог назвав знаки Зодіаку, у яких дуже скоро почнеться краще життя

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 05:30
Відомий астролог назвав знаки Зодіаку, у яких дуже скоро почнеться краще життя Гороскоп на березень 2021 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 обіцяє неймовірне везіння і успіх чотирьом знакам Зодіаку. Знаменитий астролог Павло Глоба назвав щасливчиків, які вже в середині місяця зможуть почати краще життя. Кого чекають успіх у любовних, грошових і кар'єрних справах - читайте в нашому матеріалі.

Про це пише slovofraza.com

Діва

Діви зрозуміють, що стали відчувати себе краще. А для досягнення важливих цілей вам вряди-годи слід послухати думки оточуючих. Астролог радить не вдаватися до самотності, а більше часу проводити в колі рідних і близьких, які стануть для вас справжніми антидепресантами.

Скорпіон

Скорпіонам бажано зробити якомога більше справ у середині березня, адже удача в ці дні буде цілком з вами. Павло Глоба рекомендує вам присвятити більше часу для позбавлення від негативу, який тягне вас назад, не дає повністю зануритися в роботу або відносини.

Козеріг

Козерогів чекає приплив потужної позитивної енергії в середині місяця. Астролог радить не розраховувати на допомогу оточуючих, а робити все так, ніби ви займаєтеся цим поодинці. А ось порада близької людини може вам стати в нагоді.

Водолій

Представники цього знака Зодіаку можуть, нарешті, знайти своє покликання. Якщо ви найманий працівник, то отримаєте очікуване і заслужене підвищення або збільшення зарплати. Середина березня принесе багато хороших новин і ідеально підійде для пошуку другої половинки або ґрунтовного шопінгу з близькими.

Раніше відомий астролог Павло Глоба також назвав улюбленців долі, яким неймовірно пощастить у березні.

Також український астролог Аріна Артуровна розповіла про важливу подію березня, яка довго буде впливати на наше життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Під Одесою знайшли останки доісторичного носорога: в мережі розгорілися баталії
Під Одесою знайшли останки доісторичного носорога: в мережі розгорілися баталії