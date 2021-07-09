Июль может побить все рекорды по температуре: к чему готовиться украинцам

На востоке страны без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе от +16 до +18 градусов, днем прогреется до +30 +32 градусов, местами до +33 градусов.

В южных областях без осадков, облачно. Ночью от +17 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса. В Крыму сухо, ночью +17 +19 градусов, дне +28 +30 градусов.

На севере небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью от +17 до +19 градусов, дне ожидается от +30 до +32 градусов.

В западных областях сухо, небольшая облачность. Ночью в регионе от +16 до +19 градусов, днем ожидается от +28 до +31 градуса, местами до +32 +33 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью ожидается от +16 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут от +30 до +32 градусов.

В Киеве 9 июля небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +31 до +33 градусов.

По прогнозу синоптиков такая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю, на Петра и Павла возможны кратковременные дожди и грозы.

Карта погоды в Украине на пятницу, 9 июля

Июль побьет все рекорды

По прогнозу климатолога Веры Балабух, температура воздуха в июле может превысить на один-два градуса многолетние значения за последние 30 лет. Об этом она рассказала в комментарии для Апостроф TV.

Первая декада июля будет очень жаркой, а потом ожидаются сильные грозы, дожди и шквалы. Также синоптики прогнозируют небольшое похолодание. А во второй половине месяца жара снова вернется и ожидается повышение температуры до +30 градусов.

"Если говорить о прогнозе до конца июля, то этот месяц может быть на 1, а то и на 2 градуса теплее, чем в течение последних 30 лет", - отметила Балабух.

Она добавила, что период длительной жары, когда она не прерывается даже ночью, может негативно влиять на самочувствие людей, особенно тех, у кого есть хронические заболевания.

Июль может побить рекорды по жаре

Погода в Киеве

Прогностические карты показывают, что вторая неделя июля станет самой жаркой и температура днем достигнет +35 градусов, а ночью ожидается от +22 до +24 градусов. Дождей в июле будет совсем немного.

В конце июля температура в Киеве упадет всего на пару градусов – до +28 градусов.

Карта погоды в Киеве на июль 2021