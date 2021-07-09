Липень може побити всі рекорди за температурою: до чого готуватися українцям

На сході країни без опадів, невелика хмарність. Вночі в регіоні від +16 до +18 градусів, вдень прогріється до +30 +32 градусів, місцями до +33 градусів.

У південних областях без опадів, хмарно. Вночі від +17 до +20 градусів, вдень повітря прогріється до +29 + 31 градуса. У Криму сухо, вночі + 17 +19 градусів, вдень +28 +30 градусів.

На півночі невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень очікується від +30 до +32 градусів.

У західних областях сухо, невелика хмарність. Вночі в регіоні від +16 до +19 градусів, вдень очікується від +28 до +31 градуса, місцями до +32 +33 градусів.

У центральній частині країни опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі очікується від +16 до +18 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +30 до + 32 градусів.

У Києві 9 липня невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень від +31 до + 33 градусів.

За прогнозом синоптиків така погода очікується в Україні в найближчий тиждень, на Петра і Павла можливі короткочасні дощі та грози.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 9 липня

Липень поб'є всі рекорди

За прогнозом кліматолога віри Балабух, температура повітря в липні може перевищити на один-два градуси багаторічні значення за останні 30 років. Про це вона розповіла в коментарі для Апостроф TV.

Перша декада липня буде дуже спекотною, а потім очікуються сильні грози, дощі та шквали. Також синоптики прогнозують невелике похолодання. А в другій половині місяця спека знову повернеться та очікується підвищення температури до + 30 градусів.

"Якщо говорити про прогноз до кінця липня, то цей місяць може бути на 1, а то і на 2 градуси тепліше, ніж протягом останніх 30 років", - зазначила Балабух.

Вона додала, що період тривалої спеки, коли вона не переривається навіть вночі, може негативно впливати на самопочуття людей, особливо тих, у кого є хронічні захворювання.

Липень може побити всі рекорди по спеці

Погода в Києві

Прогностичні карти показують, що другий тиждень липня стане найспекотнішим і температура вдень досягне +35 градусів, а вночі очікується від +22 до +24 градусів. Дощів в липні буде зовсім небагато.

Наприкінці липня температура в Києві впаде всього на пару градусів - до + 28 градусів.

Карта погоди в Києві на липень 2021