Иванка Трамп восхитила редким семейным фото с братьями и сестрой, но без мачехи

Иванка Трамп стала примером для многих женщин. 38-летняя дочь президента США - успешная бизнес-леди, которая принимает активное участие в политической и общественной жизни своей страны. 4 февраля Дональд Трамп выступил с очередным важным заявлением - “О положении страны”. Это ежегодное заявление, в котором президента США рассказывает о текущей ситуации в стране и законодательных инициативах членам Конгресса. По такому случай в Капитолии Вашингтона собрались высокопоставленные чиновники и не только. Среди главных политических лиц США также были замечены ближайшие родственники Дональда Трампа. Знаковое фото опубликовала Иванка Трамп.

Так, бизнес-леди опубликовала в своем официальном микро-блоге фото, на котором рядом с Иванкой также позируют ее родные братья — Дональд Трамп-младший (42 года) и Эрик Трамп (36 лет). Отметим, что Дональд, Иванка и Эрик — дети от первой жены президента США, чешской модели Иваны Трамп (70 лет). В браке пара пробыла с 1977 по 1991 год.

Еще одна редкая “гостья” — сводная сестра Тиффани (26 лет). Девушка родилась во втором браке Трампа с американской актрисой и продюсером Марлой Мейплз (56 лет). В браке с известным бизнесменом она пробыла с 1993 по 1999 год.

На фото слева-направо: Дональд Трамп-младший, Кимберли Гилфойл, Эрик Трамп и его жена Лара, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Тиффани Трамп и ее бойфренд Майкл Буглос (фото: instagram.com/ivankatrump)

По левую руку от Иванки видим ее супруга, американского бизнесмена владелеца девелоперской компании и газеты New York Observer Джареда Кушенара. По правую руку от Иванки позирует Лара Трамп — супруга Эрика Трампа. Лара является телевизионным продюсером и советником по избирательной кампании 45-го президента США Дональда Трампа. Кстати, Иванка и Лара действительно тесно общаются друг с другом. Их даже можно назвать подругами. Быть может, женщин сплотила сильная жизненная позиция и деловая хватка, которая присутствует в обеих.

Также на фото в алом платье позирует Кимберли Гилфойл — американская телеведущая, журналистка, фотомодель и прокурор. Рядом с Тиффани стоит ее возлюбленный Майкл Буглос, бизнесмен-миллионер.

Все дамы были изящно одеты. Сама же Иванка отдала предпочтение элегантному черному платью без рукавов. Форма футляр идеально подчеркнула стройные формы бизнес-леди, а также визуально удлиняет фигуру. Платье украшено золотыми пуговицами в районе талии, а также шелковым алым воротником — эффектная изюминка образа.

Детали элегантного образа Иванки (фото: instagram.com/ivankas_updates)

При этом на редком семейном фото не была замечена Мелания Трамп — третья супруга президента США. Примечательно, что Мелания также принимает активное участие в делах мужа. Поэтому ее отсутствие во время объявления важного заявления “О положении страны” насторожило многих пользователей сети. И в который раз стало причиной слухов, что старшая дочь и нынешняя жена президента США явно не ладят друг с другом.

Напомним, что Мелания и Дональд Трамп переживают серьезный кризис в браке. Ранее в сети опубликовали очередное "подтверждение".