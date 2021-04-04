Як не зіпсувати стосунки під час локдауну: психолог дала ефективні поради
По всьому світу з введенням карантину багато пар погіршили стосунки через постійне перебування разом і зростаючу напругу, пов'язану з обмеженнями та перенасиченням стосунками. Як зберегти здорові і гармонійні взаємини навіть під час локдауну?
Про це Lite розповіла український психолог Юлія Дамочкіна.
Які проблеми провокує локдаун
Цілодобово разом - ось що стало справжнім випробуванням стосунків на міцність в період карантину. Здавалося б, є можливість приділити час один одному, чого ви так довго чекали. Але в реальності вимушене перебування разом протягом тривалого часу призводить до накопичення проблем, вважає фахівець.
Також спеціаліст розповіла, на які труднощі натрапляють пари під час карантину:
- Із стосунків стрімко йде пристрасть. З одного боку, її витісняють побут і лінь, з іншого - є сподівання, що вона повинна бути як щось саме собою зрозуміле, просто за замовчуванням. Ми перестали сумувати один по одному. Емоційний голод став пересиченням.
- Звичні способи проводити час стали недоступними. Ми не можемо піти в кіно або ресторан, влаштувати шопінг або зустріч з друзями. Все спілкування зациклене одне на одному. Ці обмеження викликають стійке почуття невдоволення, тому що все, що нам доступно - переважно побут.
- Щоб урізноманітнити час разом, потрібно щось вигадувати: нові заняття та хобі, знаходити нові місця, розповідати нову інформацію. Ідеї у більшості вичерпали себе за останній рік.
- З втратою роботи багатьом доводиться економити. А "хотілки" нікуди не діваються. І знову стрес.
- Ми стали більш ліниві. Вся діяльність обмежена габаритами квартири. Тобто більшість доступних задоволень знаходяться на відстані менш як 100 метрів.
- Карантинні обмеження впливають на психіку і це набирає обертів.
Карантин може ударити навіть по найсильнішим почуттям (ілюстративне фото: freepik.com)
Як подолати карантин у парі - 10 головних порад
Психолог вважає, що всі ці проблеми можна подолати. Фахівець також дала поради щодо того, як правильно боротися з наростаючим напруженням у стосунках:
- Зберігати оптимізм. Карантин і обмеження закінчаться. Це питання часу.
- Візьміть за правило сваритися поза домом. Наближається скандал? Одягаємо спортивний костюм, кросівки і йдемо розбиратися на вулицю. Будинок - це місце сили.
- Проводити час окремо: прогулянки, пробіжки, спілкування з друзями без партнера.
- Мати свої інтереси: хобі, спорт, книги, навчання. Щось, про що завжди можна розповісти нову інформацію.
- Вмійте виплеснути негативні емоції. Якщо вони накопичилися - побити подушку, покричати в безлюдному місці, намалювати свою емоцію на аркуші паперу, як якби вона мала форму і колір. Виписати всі негативні почуття і думки в листі та порвати його після того, як настане полегшення.
- Напишіть один одному листа, починаючи з фрази: "Я б хотів(а), що ти для мене зробив(а) наступне" і виконуйте за пунктом в день.
- Додати релаксу: медитації, масаж, ванна, романтична атмосфера.
- Перегляньте фото з початку стосунків. Згадайте, що привабило вас тоді, якими були відчуття? Згадайте смішні ситуації. Розкажіть про страхи або бажання, в яких боялися зізнатися. Це зближує.
- Пробуйте нове в дрібницях: приготуйте інакше звичне блюдо, їжте руками, переставте меблі, додайте нові пози, аромати, музику, аксесуари в інтимній близькості.
- Плануйте майбутнє: придумуйте спільні проєкти, поїздки, сплануйте подорож після карантину, оберіть курс з підвищення кваліфікації для збільшення доходу, поставте фінансові та особистісні цілі.
"Ми прагнемо стабільності та гарантій, але це ілюзія. Все живе динамічно: ми рухаємося вперед, або вертаємось назад. І перше, і друге - це вибір і результат наших дій або їх відсутності. Подивіться зараз на свої руки - саме вони створюють ваше життя таким, яким воно є сьогодні й буде завтра", - додала експерт.
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