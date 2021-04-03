Карантин-edition: подборка лучших фильмов, чтобы расслабиться и отвлечься

С 5 апреля в Киеве вводят тотальный карантин, хотя ограничения ужесточаются и в других отдельных регионах нашей страны. Это значит, что большинство украинцев будут должны проводить большую часть своего времени дома. Вынужденная обсервация повышает уровень стресса, и чтобы с ним бороться, потребуется искать пути избавления от напряжения. Один из них — культурный отдых, не выходя из квартиры.

На этот раз Lite решил собрать подборку самых легких и добрых фильмов, которые точно вас отвлекут от неприятностей и улучшат настроение.

Бывшая с того света

Романист в творческом кризисе Чарльз Кондомайн мучительно ищет вдохновение. Доходит до того, что он приглашает знаменитого медиума мадам Аркати, чтобы та провела спиритический сеанс. Вообще Чарльз не верит в призраков, но думает, что сама процедура подскажет ему какие-нибудь идеи. В результате мадам Аркати удается вызвать дух покойной жены писателя.

Бывшая с того света (кадр из фильма)

Да здравствует Цезарь!

Место действия — Голливуд, время действия — "золотой век", то бишь 50-е годы XX века. На студии снимают эпичный фильм про Цезаря. В какой-то момент ведущего актера похищают неизвестные. Продюсеру необходимо во что бы то ни стало найти его, пока не пронюхала пресса. Звезд в этот фильм напихано, как селедок в банку, но главный, конечно, Джордж Клуни — исполнитель роли актера, играющего Цезаря.

Да здравствует Цезарь! (кадр из фильма)

Экстремальная работа

Пятеро южнокорейских полицейских-неудачников следят за наркоторговцами, а для прикрытия решают использовать ресторан. Правда, пока идет слежка, выясняется, что готовить им удается гораздо лучше, чем ловить преступников. Когда-то запущенный ресторанчик теперь процветает, и в нем просто не протолкнуться от посетителей.

Экстремальная работа (кадр из фильма)

Билл и Тед

Это продолжение двух давних фильмов "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989) и "Новые приключения Билла и Теда" (1991), которые впервые привлекли всеобщее внимание к начинающему актеру Киану Ривзу в конце 80-х. В новой истории герои-музыканты, посвятившие всю свою жизнь созданию песни, которая объединит весь мир, но не преуспевшие в этом, узнают, что им следует завершить начатое за 77 минут, иначе Землю поглотит хаос. Друзья начинают лихорадочно думать, что делать, и решают сгонять в будущее и забрать уже готовую песню у самих себя.

Билл и Тед (кадр из фильма)

Он и Она

Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

Он и Она (афиша фильма)