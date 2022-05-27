Ирина Билык показала свой дом после того, как там жили оккупанты: "уцелел только рояль"

Звезда впервые показала свой дом после того, как там пожили рашисты. Артистка говорит, не хотела долгое время выносить это на всеобщее обозрение. Ведь в стране гибнут люди, дети, и потеря имущества - это вторично.

Но когда ей показали, что они натворили там, певица была в шоке. Оккупанты осквернили дом за месяц, пока там жили.

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"Когда мне показали, что они наделали в том месте, где я пишу песни... У меня, кстати, очень дорогой хороший рояль и он остался целым. Я не знаю, что на них повлияло..." - поделилась Билык.

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К счастью, стены уцелели. И первое, что сделает Ирина после победы - пригласит в свой восстановленный дом друзей.

"Я очень люблю собирать друзей у себя дома. И первое, что я сделаю, это приеду домой, накрою стол, приглашу своих друзей, своих коллег. Это будет шикарный вечер. Мы будем просто радоваться, вспоминать все, что с нами происходило и как мы это выдержали", - поделилась планами Билык.