Ирина Билык показала свой дом после того, как там жили оккупанты: "уцелел только рояль"

Ирина Билык уехала из своего дома в коттеджном городке в селе Березовка Бучанского района вместе с шестилетним сыном еще в первый день войны. Затем в ее дом пришли оккупанты. Там они прожили месяц, после чего вернуться в свой дом уже не смогла. Ведь там уцелел только рояль.
Об этом артистка рассказала в одном из интервью.
Звезда впервые показала свой дом после того, как там пожили рашисты. Артистка говорит, не хотела долгое время выносить это на всеобщее обозрение. Ведь в стране гибнут люди, дети, и потеря имущества - это вторично.
Но когда ей показали, что они натворили там, певица была в шоке. Оккупанты осквернили дом за месяц, пока там жили.
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"Когда мне показали, что они наделали в том месте, где я пишу песни... У меня, кстати, очень дорогой хороший рояль и он остался целым. Я не знаю, что на них повлияло..." - поделилась Билык.
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К счастью, стены уцелели. И первое, что сделает Ирина после победы - пригласит в свой восстановленный дом друзей.
"Я очень люблю собирать друзей у себя дома. И первое, что я сделаю, это приеду домой, накрою стол, приглашу своих друзей, своих коллег. Это будет шикарный вечер. Мы будем просто радоваться, вспоминать все, что с нами происходило и как мы это выдержали", - поделилась планами Билык.
Ранее мы писали, что Ирина Билык пожаловалась, что ей негде теперь жить.
Также сообщалось, что певица прокомментировала молчание Филиппа Киркорова, с которым сотрудничала определенное время.