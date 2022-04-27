"Мне некуда вернуться": в доме Ирины Билык месяц прожили оккупанты
Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Певица Ирина Билык рассказала, что ее семья и дом пострадали от действий российских оккупантов, ведь они месяц прожили в ее доме.
Об этом артистка рассказала в Instagram.
"Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты... На сегодня мне некуда вернуться..."- написала певица.
Она выразила соболезнования всем, кто пострадал из-за вторжения РФ на территорию Украины.
"Сегодня мне трудно петь... Мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя", - добавила она.
Подписчики пожелали Ирине держаться:
- "Это очень большое горе для всех нас. Ирочка, держитесь, мы с вами",
- "Ирочка, очень жаль. Хорошо, что можно поделиться и поддержать друг друга. В такое страшное время это необходимо",
- "Очень сочувствую... Но хочется верить, что они скоро уйдут с нашей земли и мы еще встретимся на ваших концертах!"
- "Іруся! Нам нужно держаться! Молиться и быть сильными! Верим в ВСУ! Все будет Украина!"
Ранее мы писали, как выглядят дома украинских звезд, пострадавших от действий оккупантов.