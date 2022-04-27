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"Мне некуда вернуться": в доме Ирины Билык месяц прожили оккупанты

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 20:09
"Мне некуда вернуться": в доме Ирины Билык месяц прожили оккупанты Фото: Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Светлана Мащенко

Певица Ирина Билык рассказала, что ее семья и дом пострадали от действий российских оккупантов, ведь они месяц прожили в ее доме.

Об этом артистка рассказала в Instagram.

"Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты... На сегодня мне некуда вернуться..."- написала певица.

Она выразила соболезнования всем, кто пострадал из-за вторжения РФ на территорию Украины.

"Сегодня мне трудно петь... Мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя", - добавила она.

Подписчики пожелали Ирине держаться:

  • "Это очень большое горе для всех нас. Ирочка, держитесь, мы с вами",
  • "Ирочка, очень жаль. Хорошо, что можно поделиться и поддержать друг друга. В такое страшное время это необходимо",
  • "Очень сочувствую... Но хочется верить, что они скоро уйдут с нашей земли и мы еще встретимся на ваших концертах!"
  • "Іруся! Нам нужно держаться! Молиться и быть сильными! Верим в ВСУ! Все будет Украина!"

Ранее мы писали, как выглядят дома украинских звезд, пострадавших от действий оккупантов.

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Ирина Билык
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