Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти: "вцілів лише рояль"

Зірка вперше показала свій дім після того, як там пожили рашисти. Артистка каже, не хотіла довгий час виносити це на загальний огляд. Адже в країні гинуть люди, діти, і втрата майна - це вторинне.

Але коли їй показали, що вони наробили там, співачка була шоковано. Окупанти спаплюжили дім за місяць, поки там жили.

Скріншот

"Коли мені показали, що вони наробили в тому місці, де я пишу пісні… У мене, до речі, дуже коштовний гарний рояль і він залишився цілим. Я не знаю, що на них вплинуло..." - поділилася Білик.

Скріншот

На щастя, стіни вціліли. І перше, що зробить Ірина після перемоги - запросить у свій відновлений дім друзів.

"Я дуже люблю збирати друзів у себе вдома. І перше, що я зроблю, це приїду додому, накрию стіл, запрошу своїх друзів, своїх колег. Це буде шикарний вечір. Ми будемо просто радіти, згадувати все, що з нами відбувалося і як ми це витримали", - поділилася планами Білик.