Інгресія Марса в Близнюки: астролог розповіла, хто доб'ється великих успіхів у цей період

Інгрессия Марса в Близнюки відбудеться вже сьогодні, 4 березня, і пробуде там "червона планета" до 23-го числа. Астролог говорить, що в цей час найбільше досягнуть успіху люди, що займаються торгівлею.

Під час цієї інгресії буде відбуватися дуже багато балаканини, але мало дій.

"Не ведіться на обіцянки, всі підкріплюйте документально. Багато хто в цей час віддає перевагу більше обговорювати якісь справи, проєкти, розпорошуватися на кілька справ відразу або брататися за всі можливі проєкти і не доводити до кінця - в гіршому випадку, в кращому - делегувати", - розповідає фахівець.

Аріна Артуровна вважає, що у період з 4 по 23 березня чудово підійде для будь-яких видів комерції і трейдерства. Це час для передачі інформації, пліток, піару, реклами та акцій. Висновки в цей час робляться дуже швидко, часто не об'єктивно та інформація обробляється на поверхневому рівні.

Успішно будуть проходити ділові поїздки, нові напрацювання клієнтської бази, переговори і брейнштормінги, ключовим моментом буде колективне мислення і рішення. Зв'язки зав'язуються досить швидко, але також легко і розпадаються, можна спробувати всидіти на двох стільцях відразу.

"Негативні аспекти цього періоду - це суєта, сумбур, знервованість, відсутність стабільності й ґрунту під ногами, що як наслідок породжує запізнення, помилки, аварії, конфлікти, сварки і ДТП. Головним рецептом цього періоду буде - фільтрація інформації, яку поглинає ваш мозок, за допомогою цього ви зможете уникнути багатьох проблем і помилок", - підсумувала астролог.