Ингрессия Юпитера в Рыбы: кто добьется наибольших успехов в этот период

Астролог предупредила нас об особенном периоде, который связан с таким астрологическим событием, как ингрессия планеты Юпитер в знак Зодиака Рыбы. Почему это время очень важное, кому особенно повезет, а кто должен быть осторожным - читайте далее в нашем материале.
Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Астролог сообщила, что Юпитер совершит ингрессию в Рыбы 14 мая и пробудет там до 28 июля.
"Все глобальные цели, задачи и планы дальнего будущего стоит оставить позади. И разобраться в мелочах, чтоб не запутаться и не "уехать" мозгами в мир грез и иллюзий. Юпитер в Рыбах занят вечными поисками истины в космических закономерностях. В практической, повседневной жизни порой страдает из-за своей ультрадоброты и чрезмерной идеализации людей", - рассказала специалист.
Астролог добавила, что счастье в этот период может принести лишь верный и преданный друг, партнер, единомышленник, на которого можно опираться в трудную минуту жизни, кому можно довериться.
Ранее астролог рассказала также про непростой период, связанный с Венерой в Близнецах.