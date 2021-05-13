Ингрессия Юпитера в Рыбы: кто добьется наибольших успехов в этот период

Астролог предупредила нас об особенном периоде, который связан с таким астрологическим событием, как ингрессия планеты Юпитер в знак Зодиака Рыбы. Почему это время очень важное, кому особенно повезет, а кто должен быть осторожным - читайте далее в нашем материале.

Астролог сообщила, что Юпитер совершит ингрессию в Рыбы 14 мая и пробудет там до 28 июля.

"Все глобальные цели, задачи и планы дальнего будущего стоит оставить позади. И разобраться в мелочах, чтоб не запутаться и не "уехать" мозгами в мир грез и иллюзий. Юпитер в Рыбах занят вечными поисками истины в космических закономерностях. В практической, повседневной жизни порой страдает из-за своей ультрадоброты и чрезмерной идеализации людей", - рассказала специалист.

Астролог добавила, что счастье в этот период может принести лишь верный и преданный друг, партнер, единомышленник, на которого можно опираться в трудную минуту жизни, кому можно довериться.

Плюсы этого астрологического периода:

успех ждет людей, которые находятся за границей или далеко от дома,

выгода от международных партнеров и дел,

встреча, знакомство с человеком издалека или иностранцем,

покровительствует юристам, дипломатам, обучению за рубежом, элитарному и статусному образованию,

сильное воображение и вдохновение, милосердие, филантропия,

возникает пророческий дар,

тяга к путешествиям,

помощь в эмиграции и дальним переездам,

оказывает анонимные услуги и скрыто благодетельствует другим,

появляется способность превращать врагов в друзей,

удовлетворение от самоизоляции.

Минусы Юпитера в Рыбах: