Венера в Близнецах: астролог рассказала, кому этот период грозит опасностью

Астролог рассказала про важное астрологическое событие, которое произойдет 9 мая и закончится 2 июня. Речь идет о переходе планеты Венеры в знак Зодиака Близнецы. В это время нужно быть осторожными в личных отношениях и не транжирить попусту финансы. Будет хотеться новизны, разговоров о чувствах, но все они будут поверхностными и мимолетными.

Что ждет нас в любви и отношениях

"Кто-то начнет любить ушами и будет непрочь поговорить о чувствах. Любовь в это время должна быть игрой и непрекращающимся флиртом. Когда чувства сводятся только к быту, отсутствует интеллектуальный контакт, может стать очень скучно, а скука - главная причина угасания чувств. Склонность к мимолетным и ярким впечатлениям", - рассказывает эксперт.

Венера в Близнецах хочет быть со всеми, но в то же время не отягчать себя ни дружескими, ни глубокими отношениями. Хочется предаваться воспоминаниям о душевных беседах и встречах. Может возникать яркое желание спонтанных интимных связей без намерения продолжения. Вообще в это время не стоить верить ни словам, ни обещаниям, которые даются.

Могут быть материальные убытки

В финансах могут быть траты на разный незначащий бред, при этом желания рациональные и хорошо объяснимые.

Легкомысленное знакомство и излишняя доверчивость могут привести к материальным убыткам - можно стать жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Нужно контролировать финансы, и не давать деньги в долг под честное слово.