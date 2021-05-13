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Інгресія Юпітера в Риби: хто доб'ється найбільших успіхів в цей період

Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила нас про особливий період, який пов'язаний з такою астрологічною подією, як інгресія планети Юпітер в знак Зодіаку Риби. Чому цей час дуже важливий, кому особливо пощастить, а хто повинен бути обережним - читайте далі в нашому матеріалі.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Астролог повідомила, що Юпітер здійснить інгресію в Риби 14 травня і пробуде там до 28 липня.

"Всі глобальні цілі, завдання і плани далекого майбутнього варто залишити позаду. І розібратися в дрібницях, щоб не заплутатися і не "виїхати" мізками в світ мрій і ілюзій. Юпітер в Рибах зайнятий вічними пошуками істини в космічних закономірностях. У практичному, повсякденному житті часом страждає через свою ультрадоброту і надмірну ідеалізацію людей", - розповіла фахівець.

Астролог додала, що щастя в цей період може принести лише вірний і відданий друг, партнер, однодумець, на якого можна спиратися в скрутну хвилину життя, кому можна довіритися.

Плюси цього астрологічного періоду:

  • успіх чекає людей, які знаходяться за кордоном або далеко від дому,
  • вигода від міжнародних партнерів і справ,
  • зустріч, знайомство з людиною здалеку або іноземцем,
  • протегує юристам, дипломатам, навчанню за кордоном, елітарній і статусній освіті,
  • сильна уява і натхнення, милосердя, філантропія,
  • виникає пророчий дар,
  • тяга до подорожей,
  • допомога в еміграції та далеких переїздах,
  • надає анонімні послуги і приховано благодіє іншим,
  • з'являється здатність перетворювати ворогів на друзів,
  • задоволення від самоізоляції.

Мінуси Юпітера в Рибах:

  • самообман, романтизм, ідеалізм, надмірна уява,
  • несправедливість, образливість, утопізм,
  • доводиться відмовлятися від зовнішніх нагород і почестей,
  • безліч ситуацій ізоляції, пліток, інтриг,
  • ризик потрапити в будь-яку залежність,
  • "брехня на благо" і зрада.

Раніше астролог розповіла також про непростий період, пов'язаний з Венерою в Близнюках.

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