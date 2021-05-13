Інгресія Юпітера в Риби: хто доб'ється найбільших успіхів в цей період

Астролог попередила нас про особливий період, який пов'язаний з такою астрологічною подією, як інгресія планети Юпітер в знак Зодіаку Риби. Чому цей час дуже важливий, кому особливо пощастить, а хто повинен бути обережним - читайте далі в нашому матеріалі.
Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
Астролог повідомила, що Юпітер здійснить інгресію в Риби 14 травня і пробуде там до 28 липня.
"Всі глобальні цілі, завдання і плани далекого майбутнього варто залишити позаду. І розібратися в дрібницях, щоб не заплутатися і не "виїхати" мізками в світ мрій і ілюзій. Юпітер в Рибах зайнятий вічними пошуками істини в космічних закономірностях. У практичному, повсякденному житті часом страждає через свою ультрадоброту і надмірну ідеалізацію людей", - розповіла фахівець.
Астролог додала, що щастя в цей період може принести лише вірний і відданий друг, партнер, однодумець, на якого можна спиратися в скрутну хвилину життя, кому можна довіритися.
Раніше астролог розповіла також про непростий період, пов'язаний з Венерою в Близнюках.