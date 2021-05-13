Ингрессия Юпитера в Рыбы: кто добьется наибольших успехов в этот период
Астролог предупредила нас об особенном периоде, который связан с таким астрологическим событием, как ингрессия планеты Юпитер в знак Зодиака Рыбы. Почему это время очень важное, кому особенно повезет, а кто должен быть осторожным - читайте далее в нашем материале.
Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Астролог сообщила, что Юпитер совершит ингрессию в Рыбы 14 мая и пробудет там до 28 июля.
"Все глобальные цели, задачи и планы дальнего будущего стоит оставить позади. И разобраться в мелочах, чтоб не запутаться и не "уехать" мозгами в мир грез и иллюзий. Юпитер в Рыбах занят вечными поисками истины в космических закономерностях. В практической, повседневной жизни порой страдает из-за своей ультрадоброты и чрезмерной идеализации людей", - рассказала специалист.
Астролог добавила, что счастье в этот период может принести лишь верный и преданный друг, партнер, единомышленник, на которого можно опираться в трудную минуту жизни, кому можно довериться.
Плюсы этого астрологического периода:
- успех ждет людей, которые находятся за границей или далеко от дома,
- выгода от международных партнеров и дел,
- встреча, знакомство с человеком издалека или иностранцем,
- покровительствует юристам, дипломатам, обучению за рубежом, элитарному и статусному образованию,
- сильное воображение и вдохновение, милосердие, филантропия,
- возникает пророческий дар,
- тяга к путешествиям,
- помощь в эмиграции и дальним переездам,
- оказывает анонимные услуги и скрыто благодетельствует другим,
- появляется способность превращать врагов в друзей,
- удовлетворение от самоизоляции.
Минусы Юпитера в Рыбах:
- самообман, романтизм, идеализм, чрезмерное воображение,
- несправедливость, обидчивость, утопизм,
- приходится отказываться от внешних наград и почестей,
- множество ситуаций изоляции, сплетен, интриг,
- риск попасть в любую зависимость,
- "вранье во благо" и предательство.
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