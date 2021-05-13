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Ингрессия Юпитера в Рыбы: кто добьется наибольших успехов в этот период

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Четверг 13 мая 2021 20:00
Ингрессия Юпитера в Рыбы: кто добьется наибольших успехов в этот период Фото: Астролог предупредила о важном событии (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила нас об особенном периоде, который связан с таким астрологическим событием, как ингрессия планеты Юпитер в знак Зодиака Рыбы. Почему это время очень важное, кому особенно повезет, а кто должен быть осторожным - читайте далее в нашем материале.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Астролог сообщила, что Юпитер совершит ингрессию в Рыбы 14 мая и пробудет там до 28 июля.

"Все глобальные цели, задачи и планы дальнего будущего стоит оставить позади. И разобраться в мелочах, чтоб не запутаться и не "уехать" мозгами в мир грез и иллюзий. Юпитер в Рыбах занят вечными поисками истины в космических закономерностях. В практической, повседневной жизни порой страдает из-за своей ультрадоброты и чрезмерной идеализации людей", - рассказала специалист.

Астролог добавила, что счастье в этот период может принести лишь верный и преданный друг, партнер, единомышленник, на которого можно опираться в трудную минуту жизни, кому можно довериться.

Плюсы этого астрологического периода:

  • успех ждет людей, которые находятся за границей или далеко от дома,
  • выгода от международных партнеров и дел,
  • встреча, знакомство с человеком издалека или иностранцем,
  • покровительствует юристам, дипломатам, обучению за рубежом, элитарному и статусному образованию,
  • сильное воображение и вдохновение, милосердие, филантропия,
  • возникает пророческий дар,
  • тяга к путешествиям,
  • помощь в эмиграции и дальним переездам,
  • оказывает анонимные услуги и скрыто благодетельствует другим,
  • появляется способность превращать врагов в друзей,
  • удовлетворение от самоизоляции.

Минусы Юпитера в Рыбах:

  • самообман, романтизм, идеализм, чрезмерное воображение,
  • несправедливость, обидчивость, утопизм,
  • приходится отказываться от внешних наград и почестей,
  • множество ситуаций изоляции, сплетен, интриг,
  • риск попасть в любую зависимость,
  • "вранье во благо" и предательство.

Ранее астролог рассказала также про непростой период, связанный с Венерой в Близнецах.

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