Інгресія Юпітера в Риби: хто доб'ється найбільших успіхів в цей період

Астролог попередила нас про особливий період, який пов'язаний з такою астрологічною подією, як інгресія планети Юпітер в знак Зодіаку Риби. Чому цей час дуже важливий, кому особливо пощастить, а хто повинен бути обережним - читайте далі в нашому матеріалі.

Астролог повідомила, що Юпітер здійснить інгресію в Риби 14 травня і пробуде там до 28 липня.

"Всі глобальні цілі, завдання і плани далекого майбутнього варто залишити позаду. І розібратися в дрібницях, щоб не заплутатися і не "виїхати" мізками в світ мрій і ілюзій. Юпітер в Рибах зайнятий вічними пошуками істини в космічних закономірностях. У практичному, повсякденному житті часом страждає через свою ультрадоброту і надмірну ідеалізацію людей", - розповіла фахівець.

Астролог додала, що щастя в цей період може принести лише вірний і відданий друг, партнер, однодумець, на якого можна спиратися в скрутну хвилину життя, кому можна довіритися.

Плюси цього астрологічного періоду:

успіх чекає людей, які знаходяться за кордоном або далеко від дому,

вигода від міжнародних партнерів і справ,

зустріч, знайомство з людиною здалеку або іноземцем,

протегує юристам, дипломатам, навчанню за кордоном, елітарній і статусній освіті,

сильна уява і натхнення, милосердя, філантропія,

виникає пророчий дар,

тяга до подорожей,

допомога в еміграції та далеких переїздах,

надає анонімні послуги і приховано благодіє іншим,

з'являється здатність перетворювати ворогів на друзів,

задоволення від самоізоляції.

Мінуси Юпітера в Рибах: