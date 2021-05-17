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Эти три знака Зодиака ждет невероятный успех в эпицентре мая 2021

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Понедельник 17 мая 2021 06:00
Эти три знака Зодиака ждет невероятный успех в эпицентре мая 2021 Фото: Гороскоп на май 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая сулит трем знакам Зодиака невиданный успех, везение и разного рода позитивные перемены. Астрологи рассказали, как добиться максимума и использовать все шансы, дарованные судьбой.

Об этом пишет assol-club.

Дева

Астрологи рекомендуют осмелеть и браться за самые важные дела и проекты. И не волнуйтесь - у вас обязательно все получится. Вы даже можете открыть в себе некий талант или страсть. На работе вас ждет успех, но нужно быть бдительными с коллегами и недоброжелателями. В личной жизни вам предстоит принять некое важное решение.

Стрелец

Эта неделя подарит вам возможность получить повышение или же денежную премию. Не исключено, что с вами рассчитается старый должник. Отличное время, чтобы сходить в магазин за обновками. А на выходных порадуйте себя и любимых развлечениями. Одинокие люди могут повстречаться с весьма интригующей особой.

Рыбы

Вы будете очень популярны на этой неделе. В личной жизни вас ждут новые завоевания, флирт, легкость. Но стоит помнить, что эти связи могут быть краткосрочными. Вам захочется обновок и впечатлений, поэтому будьте бдительны и следите за состоянием своего кошелька.

Ранее астрологи рассказали про главных баловней судьбы лета 2021 среди всех знаков Зодиака.

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