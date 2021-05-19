Інгресія сонця в Близнюках: кого чекає успіх в цей період, і чого побоюватися
Астролог розповіла про інгресію Сонця в знак Зодіаку Близнюки, що трапиться 20 травня. Чого чекати від цього унікального періоду - шанси на успіх, можливості, перспективи і ймовірні небезпеки - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
Експерт назвала це період "інтелектуальним оргазмом". За її словами, суспільство стає більш балакучим, хтось прагне до знань або просто до інформації.
Проте слід бути обережними, позаяк виникає багато порожніх розмов, пускаються плітки, може відбуватися обмивання кісточок друзів і знайомих.
У чому переваги сонця в Близнюках:
Цей період сприятливий для:
- навчання, самоосвіти, складання іспитів, захисту дипломних робіт, навчання іноземних мов та підвищення кваліфікації;
- поїздок, відряджень;
- діяльності, пов'язаної з посередництвом, комерцією, рекламою, піаром, SMM, маркетингом,
- людей, зайнятих у сфері ЗМІ, видавництва, письменства, журналістики.
Раніше астролог попередила про ретроградний Сатурн, його небезпеки, шанси, кому пощастить, і що не можна робити категорично.
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