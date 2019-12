Ідеальна сім'я: Меган Маркл і принц Гаррі з сином розчулили різдвяною листівкою

Листівка від Меган Маркл і принца Гаррі оформлена тільки в електронному варіанті заради збереження паперу

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили не відходити від душевної королівської традиції. Кожен рік всі члени королівської сім'ї Великобританії готують до Різдва і Нового року милі сімейні листівки. І якщо ще в минулому році головними "нюсмейкерами" в цьому плані були Кейт Міддлтон і принц Вільям зі своїми трьома дітьми, то в цьому році увага прикута до сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі. Нагадаємо, що герцогиня Сассекська народила первістка в травні 2019 року. Малюкові дали ім'я Арчі, повне ім'я - Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, який став сьомим у черзі на престол.

Так, днями Меган і Гаррі показали листівку, підготовлену до Різдва 2019. Чорно-біла гіфка, незважаючи на стриману палітру, вийшла дуже милою і зворушливою. Усміхнене королівське подружжя сидять удвох на підлозі біля різдвяної ялинки. На передньому плані прямо перед об'єктивом бачимо їх семимісячного синочка Арчі. Малюк з цікавістю розглядаємо об'єктив.

“Наша сім'я бажає вашим родинам веселого Різдва і щасливого Нового року", - йдеться у підписі до листівки від герцогів Сассекських.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl