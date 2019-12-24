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Ідеальна сім'я: Меган Маркл і принц Гаррі з сином розчулили різдвяною листівкою

Lite » Стиль життя 24.12.2019 - 10:38
Ідеальна сім'я: Меган Маркл і принц Гаррі з сином розчулили різдвяною листівкою
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Листівка від Меган Маркл і принца Гаррі оформлена тільки в електронному варіанті заради збереження паперу

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили не відходити від душевної королівської традиції. Кожен рік всі члени королівської сім'ї Великобританії готують до Різдва і Нового року милі сімейні листівки. І якщо ще в минулому році головними "нюсмейкерами" в цьому плані були Кейт Міддлтон і принц Вільям зі своїми трьома дітьми, то в цьому році увага прикута до сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі. Нагадаємо, що герцогиня Сассекська народила первістка в травні 2019 року. Малюкові дали ім'я Арчі, повне ім'я - Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, який став сьомим у черзі на престол.

Так, днями Меган і Гаррі показали листівку, підготовлену до Різдва 2019. Чорно-біла гіфка, незважаючи на стриману палітру, вийшла дуже милою і зворушливою. Усміхнене королівське подружжя сидять удвох на підлозі біля різдвяної ялинки. На передньому плані прямо перед об'єктивом бачимо їх семимісячного синочка Арчі. Малюк з цікавістю розглядаємо об'єктив.

Наша сім'я бажає вашим родинам веселого Різдва і щасливого Нового року", - йдеться у підписі до листівки від герцогів Сассекських.

Відео: twitter.com/queenscomtrust

До речі, Мегам н Гаррі дійсно відзначилися в цьому році від інших членів великої королівської сім'ї. Герцоги Сассекські підготували листівку, що існує тільки у форматі GIF - тільки в електронному вигляді (з поблискуючими лампочками).

Ідеальна сім'я: Меган Маркл і принц Гаррі з сином розчулили різдвяною листівкою

Скріншот: twitter.com/queenscomtrust

Як повідомляє видання The Mirror, це пов'язано з тим, що Гаррі і Меган дбають про довкілля і не хочуть переводити папір.

До речі, в минулому році Кейт Міддлтон і принц Вільям показали шанувальникам також барвисті новорічні фото-листівки. Різдвяний образ герцогині Кетрін актуальний і в цьому році. Зверніть увагу, що велика клітина - тренд зими 2019.

Ідеальна сім'я: Меган Маркл і принц Гаррі з сином розчулили різдвяною листівкою

Ідеальна сім'я: Меган Маркл і принц Гаррі з сином розчулили різдвяною листівкою

Кейт Миддлтн і принц Гаррі на різдвяних фото 2018 року (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також обов'язково зверніть увагу на топ-5 зимових образів Кейт Міддлтон на всі випадки життя.

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