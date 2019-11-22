Идеальная ложь: в прокат выходит детективный триллер с Хелен Миррен и Иэном МакКелленом в главных ролях

Официально в украинский прокат фильм вышел 21 ноября
С 21 ноября официально в кинотеатрах Украины выходит в прокат детективный триллер “Идеальная ложь”. В главных ролях - Хелен Миррен и Иэн МакКеллен! Матерый аферист Рой Кортни знакомится по Интернету с богатой вдовой Бетти МакЛиш. Он обольщает ее и завладевает ее состоянием. Дело сделано! Больше она ему не нужна, но в какой-то момент он ловит себя на мысли, что она стала ему совсем не безразлична…
Трейлер, а также интересные факты о фильме "Идеальная ложь"
Идеальная ложь - трейлер
- Первый совместный художественный фильм для британских легенд сцены и экрана Хелен Миррен и Иена МакКеллена. Тем не менее, оба ранее выступали вместе на сцене в пьесе Стриндберга "Танец смерти" в нью-йоркском Театре Бродхерста в 2001 году.
- Станция Чаринг-Кросс, использованная в фильме, - это заброшенная станция Чаринг-Кросс на Юбилейной линии, которую использовали в фильмах "Медвежонок Паддингтон" и "007: Координаты "Скайфолл"
Расписание сеансов можно посмотреть здесь.
Кадры из фильма
- Дата старта: 21.11.2019
- Страна: США
- Студии: Warner Bros. Pictures / New Line Cinema
- Продолжительность: 110 минут
- Детектив, триллер, драма
- Режиссер: Билл Кондон
- Актеры: Хелен Миррен, Иен Маккеллен, Рассел Тови, Джим Картер, Фил Данстер Композитор: Картер Бурвелл.