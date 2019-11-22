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Ідеальна брехня: у прокат вийшов детективний трилер з Хелен Міррен та Ієном МакКелленом у головних ролях

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Офіційно в український прокат фільм вийшов 21 листопада

З 21 листопада офіційно в кінотеатрах України виходить в прокат детективний трилер "Ідеальна брехня". У головних ролях - Хелен Міррен та Ієн МакКеллен! Досвідчений шахрай Рой Кортні знайомиться по Інтернету з багатою вдовою Бетті Макліш. Він спокушає її і заволодіває її станом. Справу зроблено! Більше вона йому не потрібна, але в якийсь момент він ловить себе на думці, що вона стала йому зовсім не байдужа...

Трейлер, а також цікаві факти про фільм "Ідеальна брехня"

Ідеальна брехня - трейлер

  1. Перший спільний художній фільм для британських легенд сцени і екрану Хелен Міррен і Ієна МакКеллена. Тим не менш, обидва раніше виступали разом на сцені в п'єсі Стріндберга "Танець смерті" в нью-йоркському Театрі Бродхерста у 2001 році.
  2. Станція Чарінг-Крос, використана у фільмі, - це закинута станція Чарінг-Крос на Ювілейній лінії, яку використовували у фільмах "Ведмежа Паддінгтон" і "007: Координати "Скайфолл"

Розклад сеансів можна подивитися тут.

Кадри з фільму

  • Дата старту: 21.11.2019
  • Країна: США
  • Студії: Warner Bros. Pictures/New Line Cinema
  • Тривалість: 110 хвилин
  • Жанр: Детектив, трилер, драма
  • Режисер: Білл Кондон
  • Актори: Гелен Міррен, Ієн Маккеллен, Рассел Тові, Джим Картер, Філ Данстер
  • Композитор: Картер Бурвелл
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