"На Даху Я": Эпатажный сингл и клип от новой музыкальной группы - NZK

Группа NZK

Автором музыки и слов стал хитмейкер Алексей Потапенко совместно с NAPILNIKом

Новая музыкальная группа NZK, которая соединила в себе опыт NAPILNIKa (Вася Котляров, музыкант, экс-участник группы «NewZcool»), ZMEY (Сергей Семенов, экс-участник группы «4 Короля») и креатив GORDAЯ (Женя Гордая, эпатажная артистка, победительница реалити «100 в 1»), презентовала свой дебютный сингл и клип на украиноязычный трек «На Даху Я». Премьера состоялась на официальном канале YouTube и на всех музыкальных площадках.

«На Даху Я», с одной стороны, - сплошная провокация с игривой сатирой и колкими каламбурами, а с другой - романтическая история потерявшихся влюбленных душ. Песня намекает: не нужно вестись на провокацию, ищи и оберегай истинную любовь. Трек имеет большой вирусный потенциал, ведь ребята ловко жонглируют острыми каламбурами в тексте песни. Более того, автором музыки и слов стал хитмейкер Алексей Потапенко совместно с NAPILNIKом.

NZK - На Даху Я

Клип на сингл - эксцентричный ребус для слушателя, в аллегорических образах и символах зашифрованы секретные месседжи. И раскрыть их можно вместе с текстом. Так, образ русалки, воплощает влечение каждого живого существа любить. А сцена с головой в т̶р̶у̶с̶а̶х̶ намекает на то, что в поисках искреннего чувства мы слепо путаем его с одноразовой страстью.

«Такой аллегорией и иронией мы хотим напомнить о том, что хоть настоящее искреннее чувство найти и сложно, но это того стоит. Мы хотим показать, что креативу есть место повсюду: и в любви, и в провокации», - прокомментировали участники группы.

С творческой составляющей трека «На Даху Я» помогал Потап, так как он давно знаком с NAPILNIKом и не мог не помочь. Дерзкий стиль Потапа отчетливо узнается в припеве: «В этой песне - вся моя любовь к игре слов, небанальным словосочетаниям. Это то, что я люблю. И вообще, я кайфанул от нашей работы на студии с ребятами. NAPILNIKа знаю лично давно, поэтому не мог не помочь с треком. За Евгенией GORDAЯ наблюдал в Instagram. У нее особый, необычный напор, поэтому вижу в ней будущую суперзвезду. Трек, вне всяких сомнений, имеет все шансы стать суперхитом, ведь колкие каламбуры на украинском охотно засядут в головах слушателей».

Несмотря на то, что премьера состоялась только сегодня утром, новинка уже попала в «Горячие треки» на Apple Music наряду с уже популярными хитами. Также трек уже доступен к прослушиванию и скачиванию на всех музыкальных площадках.

В эту субботу NZK зарядят своей энергетикой телезрителей популярного вокального шоу «Х-фактор» на канале СТБ. Выступление команды зацепило не только зрителей, но и жюри.

«Кто-то с юмором подойдет к такой дерзкой игре слов, а кому-то это не понравится. Но песня точно зацепит каждого. В этом я убедилась на «Х-факторе», потому что от выступления ребят все были в шоке. И когда они попросили помочь с релизом трека и клипа «На Даху Я», я не смогла отказать, а команда моей креативной компании NICE2CU поддержала мое решение», - отметила Настя Каменских.

Столь яркий музыкальный коктейль получился благодаря удачному симбиозу участников группы - NAPILNIK и ZMEY смогли дополнить свой опыт в шоу-бизнесе эпатажем Жени GORDAЯ, которая задает группе лютого драйва, ведь умеет идти вперед и побеждать, что доказала своим триумфом в реалити-шоу.