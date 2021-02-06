Гвоздева впервые рассказала о трагедии в семье: ему "помогли" умереть

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона Гвоздева, знаменитая танцовщица, победительница "Танцев со звездами" 2018, рассказала про семейную трагедию - смерть брата.

Сокровенным хореограф поделилась в программе "Зірковий шлях", что выходит на канале "Украина". Звезда впервые рассказала о том, что у нее был брат, которого она всегда считала защитником.

"Его звали Руслан. Когда мы учились в школе, у меня никогда не было очереди в столовую, потому что, когда был большой перерыв, мой брат заходил, а у него было прозвище Гвоздь. То есть Гвоздь заходил в столовую, все разбегались, я проходила, брала себе все, что мне надо без очереди. Поэтому мой брат - это была такая гроза для школы. Он был старше меня на 4 года", - рассказывает Гвоздева.

Брата жил в России, и пять лет назад него не стало. Мужчине был всего 31 год, и Гвоздева говорит, что уйти из жизни ему помогли. В заключении о смерти было написано, что он отравился медикаментами, но Илона в это не верит. Они с мамой даже инициировали расследование этого дела, но все зашло в тупик.

"Нам кажется, что ему "помогли". Потому что были какие-то общие друзья, у них были какие-то ссоры между собой. Он занимался мебельной фурнитурой. И работал на фирме. Но, честно говоря, он любил играть в казино. Увлекался такими азартными играми. Его нашли сидящим на лавочке, просто будто он как заснул на лавочке на улице. Рядом с ним лежал телефон и часы его. И все", - рассказывает Илона.

Илона Гвоздева рассказала про семейную трагедию

Напомним, что Илона Гвоздева принимала участие в "Танцах со звездами" 2020 на последних сроках беременности. Но продержалась она на проекте недолго, а вот в 2018-м Гвоздева привела к победе шоумена Игоря Ласточкина.

Отметим, что смерть брата стала не единственным потрясением в жизни танцовщицы. Она также рассказала про то, как отец умер у нее на руках после страшного диагноза.