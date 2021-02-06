Гвоздьова вперше розповіла про трагедію в родині: йому "допомогли" померти

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона Гвоздьова, знаменита танцівниця, переможниця "Танців з зірками" 2018, розповіла про сімейну трагедію - смерть брата.

Сокровенним хореограф поділилася в програмі "Зірковий шлях", що виходить на каналі "Україна". Зірка вперше розповіла про те, що у неї був брат, якого вона завжди вважала захисником.

"Його звали Руслан. Коли ми вчилися в школі, у мене ніколи не було черги в їдальню, тому що, коли була велика перерва, мій брат заходив, а у нього було прізвисько Гвоздь. Тобто Гвоздь заходив в їдальню, всі розбігалися, я проходила, брала собі все, що мені треба без черги. Тому мій брат - це була така гроза для школи. Він був старший за мене на 4 роки", - розповідає Гвоздьова.

Брата жив у Росії, і п'ять років тому нього не стало. Чоловікові був всього 31 рік, і Гвоздьова каже, що піти з життя йому допомогли. У висновку про смерть було написано, що він отруївся медикаментами, але Ілона у це не вірить. Вони з мамою навіть ініціювали розслідування цієї справи, але все зайшло в глухий кут.

"Нам здається, що йому "допомогли". Тому що були якісь спільні друзі, у них були якісь сварки між собою. Він займався меблевою фурнітурою. І працював на фірмі. Але, чесно кажучи, він любив грати в казино. Захоплювався такими азартними іграми. Його знайшли на лавочці, просто ніби він заснув на лавці на вулиці. Поряд з ним лежав телефон і годинник його. І все", - розповідає Ілона.

Ілона Гвоздьова розповіла про сімейну трагедію

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова брала участь у "Танцях з зірками" 2020 на останніх термінах вагітності. Але протрималася вона на проекті недовго, а ось в 2018-му Гвоздьова привела до перемоги шоумена Ігоря Ласточкіна.

Відзначимо, що смерть брата стала не єдиним потрясінням в життя танцівниці. Вона також розповіла про те, як батько помер у неї на руках після страшного діагнозу.