Доченька, приедь, пожалуйста: Илона Гвоздева рассказала о смерти отца

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Участница "Танцев со звездами", хореограф, Илона Гвоздева рассказала про трагическую смерть отца. Родной человек умер у нее на руках, и ей до сих пор тяжело об этом говорить.

Об этом танцовщица рассказала в программе "Зірковий шлях", которая выходит "Украина"

Сегодня Илона - счастливая мама двоих детей и жена, но в начале ее отношений с будущим мужем отец танцовщицы с недоверием отнесся к нему. Иван трижды просил руки любимой у ее папы. Однако получал отказ.

"Третий раз папа уже согласился. К сожалению, на тот момент он уже был при смерти. Он знал, что он болен раком. Когда мой папа приехал в Киев на обследование, Ваня очень опекал его. Мы вместе ездили в больницу, мы вместе все это узнавали. И мне кажется, это был тот момент, когда мой папа понял, что меня можно отдать в заботливые, сильные и любящие руки. И неважен возраст, ничего", - призналась Гвоздева.

На тот момент у отца Илоны обнаружили саркому. Метастазы проникли в костную ткань, и помочь мужчине уже было невозможно.

"У него был рак легких. Но легкие в результате мы вылечили. А вот метастазы в костях уже никак не вылечить. Саркома, она просто сжирает изнутри и человек сгорает. И это была очень большая трагедия особенно для моей мамы... И я понимала, что мне нельзя быть слабой. И у меня вообще папа умер на руках", - рассказывает 32-летняя хореограф.

Со слезами на глазах она вспоминает, как папа позвонил ей и попросил приехать, предчувствуя скорую смерть.

"Доченька, приедь, пожалуйста, потому что мне кажется, я умру завтра". Я приехала, и мы с ним поговорили, и все. И я, можно сказать, была первым человеком, который констатировал смерть отца. Даже свою победу в танцевальном проекте я посвящала своему папе. Потому что я сказала наконец слова благодарности: папа, я молодец. И у меня есть хештег даже в студии танца, где прописано: Папа, я молодец. То есть все свои победы я посвящаю своему отцу, потому что я считаю, что он очень много для меня сделал", - поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева рассказала про семейную трагедию

Напомним, что Илона Гвоздева принимала участие в "Танцах со звездами" 2020 будучи беременной. Но продержалась она на проекте недолго, а вот в 2018-м Гвоздева привела к победе шоумена Игоря Ласточкина.

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