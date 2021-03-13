Готуйтеся до нових перемог: гороскоп для жінок з 15 по 21 березня

Гороскоп на березень говорить про те, що перший місяць весни стане періодом оновлення, яскравих перемог і романтичних пригод. Зірки та планети подарують представникам зодіакального сузір'я шанс змінити своє життя на краще.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 15 по 21 березня. Про це повідомляє портал SlovoFraza.

Жінка-Овен

Третій тиждень березня принесе Овнам нові перемоги. Однак для досягнення успіху потрібно залишатися в повній душевній рівновазі. Емоції потрібно взяти під контроль і подбати про те, щоб вони не стали каменем спотикання і перешкодою для залучення в життя позитивних змін. Також потрібно уникати токсичного спілкування і зустрічей з негативними людьми – є ризик заразитися від них злістю та агресією.

Жінка-Телець

Друга половина березня для Тельців почнеться вдало, але потрібно не забувати про інтуїцію та бути уважнішими до дрібниць. Внутрішній голос допоможе зберегти успіх і уникнути неприємностей. На роботі, а також в особистому житті перемоги чекають тих, хто впевнений у собі й не йде на поводу у чужих порад. Емоції тримайте під контролем, вони можуть зіграти злий жарт.

Жінка-Близнюки

Відмовтеся від поспіху й у розв'язанні важливих питань дійте неквапливо і вдумливо. Зірки та планети не стануть заважати в залученні любові та удачі, але для цього потрібно відмовитися від швидкоплинних примх і в усьому діяти з розумом. Від великих витрат краще відмовитися, і це допоможе найближчим часом накопичити потрібну суму на придбання довгоочікуване.

Жінка-Рак

У найближчий тиждень потрібно направити енергію на отримання нових знань і досвіду. Зірки та планети будуть налаштовані сприятливо і це допоможе втілити в життя найсміливіші плани та ідеї. Ракам знадобиться впевненість у своїх силах і надійний тил, який зможуть забезпечити тільки сім'я та близькі люди. Саме їх турбота й увага допоможуть зберегти гарний настрій.

Жінка-Лев

Перед Левами замаячать перспективні можливості й варто запастися удачею та енергією, щоб їх не втратити. Левиці зможуть знайти джерело доходів і поповнити свої накопичення. Але для цього не варто зволікати та боятися невідомості. Знань і навичок буде достатньо, щоб не сумніватися у своїх силах. Якщо не застрягати тільки в справах і роботі, то удача посміхнеться і в особистому житті.

Жінка-Діва

Другий тиждень березня принесе Дівам нове дихання і свіжу енергію для виконання всіх завдань. З понеділка по середу можна займатися фінансовими операціями та угодами, другу половину тижня варто присвятити завершенню поточних справ і відпочинку. Удача в особистому сфері посміхнеться тим жінкам, які не бояться проявляти свої почуття.

Жінка-Терези

Ваш гарний настрій супроводжуватиме у всіх справах увесь тиждень і приверне успіх. Також такий настрій не дозволить опустити руки при труднощах на шляху до особистого щастя. У другій половині тижня будьте стримані, оскільки події почнуть розвиватися стрімко. Тримайте себе в руках, щоб не зробити необачних вчинків.

Жінка-Скорпіон

Вас чекає успішний період, і найближчий тиждень стане вдалим для підкорення нових висот у діловому середовищі. Сюрпризи можуть чекати також в особистій сфері. Скорпіонам астрологи радять взяти долю під власний контроль, щоб не притягувати до життя зайві проблеми та неприємності. Відмовтеся від токсичних установок – це приверне в життя справжнє щастя.

Жінка-Стрілець

Почніть тиждень з позитивних думок і це допоможе зробити успішними усі дні тижня. Зірки та планети будуть нестабільними, але гарний настрій згладить будь-яку енергетику. Тиждень буде не найпростіший, але впевненість у власних силах і бажання змінити життя на краще допоможуть досягти бажаного.

Жінка-Козоріг

Приведіть свої почуття до рівноваги й постарайтеся досягти внутрішньої гармонії, щоб виключити неприємності через поспіх або під впливом емоцій. Період стане успішним, якщо розв'язання важливих питань не відкладати на потім і не давати собі помилкових надій. Наприкінці тижня у Козерогів очікується зустріч, яка може змінити все життя на краще.

Жінка-Водолій

Можуть виникнути складності в діловому середовищі. Але подолати їх не складе труднощів, потрібна буде тільки кмітливість. Наприкінці тижня удача посміхнеться в особистому житті й Водоліям світить безліч приємних моментів в колі близьких і дорогих людей. Використовуйте будь-яку можливість, щоб відпочити.

Жінка-Риби

Найближчий тиждень буде не дуже позитивним, ще й з труднощами. На початку тижня астрологи рекомендують запастися терпінням, щоб уникнути неприємностей через поспішні рішення. З середи ситуація почне поліпшуватися, але Рибам не варто потурати своїм хвилинним слабкостям. Вміння вчасно зупинитися, і витримка допоможуть не зайти в глухий кут і втратити все, що було зароблено важкою працею.