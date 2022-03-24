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Готовим пышные оладьи на кефире, которые не прилипают и не пригорают: секрет очень прост

Фото: как испечь вкусные оладьи (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Пышные оладьи на кефире, которые не будут приставать, не будут пригорать, зажарятся снаружи и пропечутся изнутри, удаются не всегда. Но есть некоторые секреты, которые помогут накормить семью первоклассными оладьями.

Об этом рассказал Евгений Клопотенко.

По словам кулинара, стоит помнить о таком:

  1. чем жирнее кефир, тем пышнее оладьи - идеально 2,5%;
  2. сахара в тесто надо поменьше, лучше отрегулировать сладость медом, вареньем, ведь из-за избытка сахара оладьи быстро пригорают снаружи и не пропекаются внутри;
  3. соду для оладий на кефире тушить не надо, потому что кефир - это и так кислая среда;
  4. масла для жарки надо совсем немного.

Ингредиенты:

  • 300 мл кефира 2,5% жирности
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 200 г муки пшеничной
  • 1/2 ч. л. соды
  • 3-5 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 щепотка соли

Фото: Оладьи от Клопотенка (klopotenko.com)

Пошаговое приготовление

Добавьте в миску одну щепотку соли, 1 ст. л. сахара и 10 г ванильного сахара. По желанию количество сахара можете уменьшить. Перемешайте веничком.

Затем добавьте 1/2 ч. л. соды и снова перемешайте. Сода придаст оладьям пышности. Консистенция теста должна быть густой, но стекать с веничка. Если оно получилось слишком густым, добавьте 2-3 ст. л. воды.

Добавьте в миску 200 г муки и замесите однородное тесто, чтобы в нем не было комочков. По консистенции тесто должно быть густым, но при этом стекать с веничка. Если у вас получилось густое тесто, добавьте 2-3 ст. л. воды и перемешайте.

Накройте миску пищевой пленкой и отставьте тесто на 20-25 минут в теплом месте, чтобы оно немного поднялось.

Сковороду разогрейте с небольшим количеством масла. По желанию смазывайте ее маслом с помощью силиконовой кисточки. Выкладывайте на сковороду по 1 ст. л. теста. Отступайте место, чтобы оладьи во время жарки не слиплись между собой.

Жарьте оладьи по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Если нужно, выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте оладьи с абрикосовым вареньем.

Ранее Клопотенко также рассказал, как приготовить тушенку из курицы.

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