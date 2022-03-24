Готовим пышные оладьи на кефире, которые не прилипают и не пригорают: секрет очень прост

По словам кулинара, стоит помнить о таком:

чем жирнее кефир, тем пышнее оладьи - идеально 2,5%; сахара в тесто надо поменьше, лучше отрегулировать сладость медом, вареньем, ведь из-за избытка сахара оладьи быстро пригорают снаружи и не пропекаются внутри; соду для оладий на кефире тушить не надо, потому что кефир - это и так кислая среда; масла для жарки надо совсем немного.

Ингредиенты:

300 мл кефира 2,5% жирности

1 яйцо

1 ст. л. сахара

10 г ванильного сахара

200 г муки пшеничной

1/2 ч. л. соды

3-5 ст. л. подсолнечного масла

1 щепотка соли

Фото: Оладьи от Клопотенка (klopotenko.com)

Пошаговое приготовление

Добавьте в миску одну щепотку соли, 1 ст. л. сахара и 10 г ванильного сахара. По желанию количество сахара можете уменьшить. Перемешайте веничком.

Затем добавьте 1/2 ч. л. соды и снова перемешайте. Сода придаст оладьям пышности. Консистенция теста должна быть густой, но стекать с веничка. Если оно получилось слишком густым, добавьте 2-3 ст. л. воды.

Добавьте в миску 200 г муки и замесите однородное тесто, чтобы в нем не было комочков. По консистенции тесто должно быть густым, но при этом стекать с веничка. Если у вас получилось густое тесто, добавьте 2-3 ст. л. воды и перемешайте.

Накройте миску пищевой пленкой и отставьте тесто на 20-25 минут в теплом месте, чтобы оно немного поднялось.

Сковороду разогрейте с небольшим количеством масла. По желанию смазывайте ее маслом с помощью силиконовой кисточки. Выкладывайте на сковороду по 1 ст. л. теста. Отступайте место, чтобы оладьи во время жарки не слиплись между собой.

Жарьте оладьи по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Если нужно, выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте оладьи с абрикосовым вареньем.