Готовим пышные оладьи на кефире, которые не прилипают и не пригорают: секрет очень прост

Пышные оладьи на кефире, которые не будут приставать, не будут пригорать, зажарятся снаружи и пропечутся изнутри, удаются не всегда. Но есть некоторые секреты, которые помогут накормить семью первоклассными оладьями.
Об этом рассказал Евгений Клопотенко.
По словам кулинара, стоит помнить о таком:
Ингредиенты:
Фото: Оладьи от Клопотенка (klopotenko.com)
Пошаговое приготовление
Добавьте в миску одну щепотку соли, 1 ст. л. сахара и 10 г ванильного сахара. По желанию количество сахара можете уменьшить. Перемешайте веничком.
Затем добавьте 1/2 ч. л. соды и снова перемешайте. Сода придаст оладьям пышности. Консистенция теста должна быть густой, но стекать с веничка. Если оно получилось слишком густым, добавьте 2-3 ст. л. воды.
Добавьте в миску 200 г муки и замесите однородное тесто, чтобы в нем не было комочков. По консистенции тесто должно быть густым, но при этом стекать с веничка. Если у вас получилось густое тесто, добавьте 2-3 ст. л. воды и перемешайте.
Накройте миску пищевой пленкой и отставьте тесто на 20-25 минут в теплом месте, чтобы оно немного поднялось.
Сковороду разогрейте с небольшим количеством масла. По желанию смазывайте ее маслом с помощью силиконовой кисточки. Выкладывайте на сковороду по 1 ст. л. теста. Отступайте место, чтобы оладьи во время жарки не слиплись между собой.
Жарьте оладьи по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Если нужно, выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте оладьи с абрикосовым вареньем.
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