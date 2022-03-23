Тушенка из курицы долгого хранения: готовим дома быстро и просто
Тушенку из курицы, которая будет долго храниться, можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого кроме мяса понадобятся украинские овощи и немного душистых специй.
Как это сделать, рассказал Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 2 кг куриного мяса (голени, бедра)
- 1 средний репчатый лук
- 1 большая морковь
- 100 г корня сельдерея
- 2 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
- 3 горошины душистого перца
- 2 ст. л. соли
Фото: Так может выглядеть наша тушенка (klopotenko.com)
Пошаговое приготовление
В большую кастрюлю сложите 2 кг куриного мяса. Залейте водой на 3 см выше, доведите до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю.
Добавьте в кастрюлю очищенный средний лук, надрезанный ножом крест-накрест, и большую разрезанную пополам морковь. Если есть запасы, то добавьте очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки. Добавьте 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца.
Залейте мясо с овощами и специями холодной водой так, чтобы она была на 3 см выше. Добавьте 2 ст. л. соли, перемешайте и обязательно попробуйте. Соли стоит добавить немного с избытком, чтобы с гарниром тушенка была на вкус лучше. Доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до среднего. Варите 40 минут, не накрывая крышкой.
Достаньте мясо курицы из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно повынимайте с голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру. Извлеките из бульона морковь, лук и коренья.
Все мясо переложите снова в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.
Подготовьте стеклянные банки для стерилизации размером не более 300-400 мл. Они компактны и при необходимости легко и удобно транспортируются. Поставьте их в духовку на противень и включите разогреваться до 100 градусов. Когда банки станут горячими, выньте. Стерилизация займет примерно 20 минут. Параллельно металлические крышки к банкам сложите в кастрюлю с кипятком и кипятите примерно 10 минут.
Берите стерилизованную банку и с помощью половника набирайте в нее мясо и немного бульона. Специи по желанию - их можно добавить в банки, или же нет. Сразу тщательно закрывайте банку крышкой, переверните на полотенце, крышкой вниз - аналогично, как мы это делаем, когда консервируем сезонные овощи и фрукты.
На следующий день, когда банки остынут, поставьте тушенку в темное прохладное место - погреб, подвал, холодильник или кладовку. Срок годности - до двух недель.
Ранее Евгений Клопотенко также дал простые рецепты из макарон.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!