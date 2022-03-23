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Тушенка из курицы долгого хранения: готовим дома быстро и просто

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Среда 23 марта 2022 13:05
Тушенка из курицы долгого хранения: готовим дома быстро и просто Фото: Как приготовить тушенку из курицы (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Тушенку из курицы, которая будет долго храниться, можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого кроме мяса понадобятся украинские овощи и немного душистых специй.

Как это сделать, рассказал Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 2 кг куриного мяса (голени, бедра)
  • 1 средний репчатый лук
  • 1 большая морковь
  • 100 г корня сельдерея
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • 3 горошины душистого перца
  • 2 ст. л. соли

Тушенка из курицы долгого хранения: готовим дома быстро и просто

Фото: Так может выглядеть наша тушенка (klopotenko.com)

Пошаговое приготовление

В большую кастрюлю сложите 2 кг куриного мяса. Залейте водой на 3 см выше, доведите до кипения. Первую воду слейте, а мясо тщательно промойте и снова сложите в кастрюлю.

Добавьте в кастрюлю очищенный средний лук, надрезанный ножом крест-накрест, и большую разрезанную пополам морковь. Если есть запасы, то добавьте очищенный корень сельдерея, пастернака или петрушки. Добавьте 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца.

Залейте мясо с овощами и специями холодной водой так, чтобы она была на 3 см выше. Добавьте 2 ст. л. соли, перемешайте и обязательно попробуйте. Соли стоит добавить немного с избытком, чтобы с гарниром тушенка была на вкус лучше. Доведите до кипения, а затем уменьшите огонь до среднего. Варите 40 минут, не накрывая крышкой.

Достаньте мясо курицы из кастрюли, дайте ему немного остыть и с помощью ножа и вилки аккуратно повынимайте с голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру. Извлеките из бульона морковь, лук и коренья.

Все мясо переложите снова в кастрюлю и варите еще 20 минут на среднем огне.

Подготовьте стеклянные банки для стерилизации размером не более 300-400 мл. Они компактны и при необходимости легко и удобно транспортируются. Поставьте их в духовку на противень и включите разогреваться до 100 градусов. Когда банки станут горячими, выньте. Стерилизация займет примерно 20 минут. Параллельно металлические крышки к банкам сложите в кастрюлю с кипятком и кипятите примерно 10 минут.

Берите стерилизованную банку и с помощью половника набирайте в нее мясо и немного бульона. Специи по желанию - их можно добавить в банки, или же нет. Сразу тщательно закрывайте банку крышкой, переверните на полотенце, крышкой вниз - аналогично, как мы это делаем, когда консервируем сезонные овощи и фрукты.

На следующий день, когда банки остынут, поставьте тушенку в темное прохладное место - погреб, подвал, холодильник или кладовку. Срок годности - до двух недель.

Ранее Евгений Клопотенко также дал простые рецепты из макарон.

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