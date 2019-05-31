"Готова заохочувати ваші сміливі кроки": Маша Єфросиніна захопила добротою свого серця

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна не перестає захоплювати шанувальників своєю соціальною позицією

Маша Єфросиніна в черговий раз мотивувала своїх шанувальників до добрих справ. Українська телеведуча відома своєю благодійною діяльністю. Єфросиніна часто виступає організатором благодійних фестивалів, вечерь і т. д. А в своїй день народження (25 травня Єфросиніній виповнилося 40 років) телеведуча вирішила запустити флешмоб добрих справ - #однаминутанадоброедело. І ось, телеведуча підвела перші підсумку акції.

"Я в свій час зрозуміла, наскільки складно психологічно зробити перший крок до добра, і наскільки легко це фізично! Пропоную вам спробувати і відчути це задоволення! До того ж, кайфу від результату ви отримаєте в сто разів більше, ніж від витраченого часу і тим більше грошей)) Головне, обов'язково пишіть пости про свої добрі справи і помисли: говорити відкрито, що ти допомагаєш - це тренд, це зачаття правильної культури, це, приклад іншим, в кінці кінців! Немає тут хвастощів - це якийсь дикий стереотип, придуманий закомплексованими людьми, які, як показують мої спостереження, самі ні фіга для інших не роблять! Говорити і закликати відкрито - це ще й показник вашої сили і бажання змінювати і боротися з гуманітарною катастрофою в нашій країні!" – пише Єфросиніна

"Я ж, у свою чергу, готова заохочувати ваші сміливі і добрі кроки! Під кожним своїм постом про те, що ви зробили доброго, ставте хештег #однаминутанадоброедело і чекайте))) Ми вже пригледіли там кілька героїнь для #MashshGirl, і ще я обов'язково комусь із вас принесу @mashsh.wear особисто, визначивши щасливчика по хештегу #однаминутанадоброедело. Ще раз, всі деталі про те, що потрібно зробити, дивіться в "актуальному" #однаминута у мене в профілі! І готуйтеся знайомитися з Марійкою особисто", - підсумувала українська телеведуча.

Маша Єфросиніна закликала робити добрі справи (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

При цьому новий пост Єфросиніна супроводила новим селфі. На фото Маша позує в синій сорочці. Стриманий образ доповнюють різні прикраси. Волосся випрямлене і акуратно покладене рівним проділом. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати і її нове фото, і заклик:

"Ви надихнули задуматись про добрі справи більше. Дякую, тепер кожен день особливий"

"Намагаюся оплатити продуктові покупки літнім людям. І дійсно, дуже добре після цього"

"Машенька, захоплююсь вами, вашою красою і грамотністю, і те що ви зараз закликаєте до добра. Це перший крок до успішної нації! Під кожним вашим словом я кажу"

"Маша, ви робите і говорите чудові речі"

"Ви така красива і впевнена в собі!"

"Шикарна дівчина!"

"Марійка, ти прекрасна в своїй простоті"

"Маша, Ви неймовірна!! Ваша мудрість, жіночність, активність, краса!!! Спасибі Вам!"

Нагадаємо, до цього 40-річна Єфросиніна поділилася життєвою мудрістю з приводу зовнішності і молодості.

Також Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливою проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати його, особливо в складний період здачі ЗНО.