Гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2021: кому сильно повезет, а на кого свалятся неудачи

ОВЕН

В августе для Овнов будут особенно важны темы детей, развлечений, любовников, творческие и организационные проекты, игры в казино или на бирже, трейдерство.

"В течения месяца вас будут привлекать и притягиваться яркие огненные партнеры, харизматичные, которые будут предлагать сотрудничество и новые проекты. Но здесь также могут быть излишние затраты и потери, особенно по теме детей, отдыха и неудачных мероприятий. Возможно, вы захотите подарить своим любимым путешествия или сделать какой-то подарок, связанный с обучением", - рассказывает астролог.

В августе будет хороший, сосредоточенный настрой, сотрудники и подчиненные будут радовать своими показателями, которые повлияют на прирост вашей компании. Фрилансерам, блогерам или безработным поступит пару существенных денежных предложений.

"Если вы еще не разослали свое резюме, то сделайте это немедленно, начиная с 8 августа. Такие сферы деятельности, как бьюти индустрия, косметология, пластическая хирургия, флористика, кулинария, ювелирка, товары, сделанные своими руками, получат сверхприбыль или получат новый креативный виток развития, что как вследствие повлечет за собой и дополнительный доход", - уверена эксперт.

В этот период деловые партнеры, клиенты или сотрудники, вдохновленные вашим зажигательным выступлением на публике и участием в разных мероприятиях могут проявить интерес личного характера к вам. Но роман в рабочей среде может стать серьезной помехой для вашего развития и карьеры в будущем, поэтому стоит соблюдать осторожность и субординацию.

"Здоровье будет слабым местом в конце лета. Укрепляйте иммунитет и больше отдыхайте в спокойной обстановке на природе. Тщательно готовьтесь к запланированным хирургическим вмешательствам и пластической хирургии", - добавила Арина Артуровна.

ТЕЛЕЦ

В августе 2021 у вас появится шанс повысить свои доходы, профессионально вырасти благодаря действиям в бизнесе или карьерному росту.

Не исключено получение финансовой помощи от родственников, выгоды со стороны влиятельных людей, начальства.

"Особенно хорошо пойдет теневой бизнес, медицина, сферы, связанные с морем и водой, живностью, доходы от творчества", - говорит Арина Артуровна.

Что касается сферы любви, то романтические увлечения могут быть тайными. Вы можете оказаться вовлечены в любовный треугольник, придуманную любовь, которая будет жить только в вашей голове.

"Вероятны любовные взаимоотношения из прошлого, особенно те, в которых пострадали вы. Непредвиденные развязки любовных историй. Информацию, которую вы получите в этом месяце, может содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь только вам", - добавила астролог.

Также на первый план выступит ваша интуиция, которая поможет разобраться в сложных ситуациях.

В августе могут быть неприятности и негативные известия, не исключены вынужденные переезды, судебные разбирательства, несвобода выбора.

"Возможно кто-то попытается подчинить себе вашу волю, поставить вас перед выбором, так же есть указание на болезнь кого-то из родственников, зависимость от других людей и ограниченные инициативы", - предупреждает эксперт.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов в августе важную роль сыграют их связи, а также новые знакомства, контакты и многочисленные поездки. Скорее всего ваши финансы будут уходить на добычу какой-то важной информации, обучение, IT-проекты, путешествия, проекты, связанные с логистикой, передвижением, туризмом, документацией.

Так же ваши братья, сестры, знакомые могут попросить у вас одолжить денег или какую-то финансовую помощь. Сейчас не следует делать крупные необдуманные траты, вкладывать большие суммы в заманчивые проекты.

Проявите выдержку и перепроверяйте всю информацию, так как высокая вероятность попасть на аферистов. Также следите за авто и ценными вещами, ставьте свой транспорт на охраняемую стоянку, застрахуйте имущество, чтобы минимизировать потери.

Земля, акции, недвижимость могут принести хорошую прибыль в этом месяце. Поскольку общению, поездкам и работе вы будете уделять слишком много времени, то на домашние заботы времени не будет и могут быть конфликты с партнером.

В этом месяце вы сможете осуществить ремонт или переезд. Во второй половине августа удастся сделать крупное приобретение в дом или получить выгодное предложение по теме недвижимости.

В августе Близнецам можно будет успешно оформить сделку по купле\продаже своего автокара. А если средств будет не хватать, помочь могут родные, знакомые или друзья.

Будет весьма кстати пройти курсы повышения квалификации, обучиться новым методикам, программам, освоить новые знания.

РАК

Знак зодиака Рак и асцендентный Рак будет сконцентрирован в августе на собственном доходе, заработке и финансах. Могут быть денежные разногласия, неаккуратность вложений и трат.

Возможно, кто-то хочет присвоить ваши денежки. Вам придется взять на себя какие-то финансовые обязательства в течении всего месяца.

Но с другой стороны, если вам понадобится определенная сумма для нового проекта, то вы сможете найти помощь у спонсоров или заключить выгодную коллаборацию. Самое главное не спустить все на развлечения, подарки и разного рода мероприятия.

В целом в течении августа 2021 Раки будут получать большое количество заказов и без работы не останутся. Вы сможете так же привлечь дополнительные финансы, взять кредит или найдете дополнительные источники заработка. Так же большая вероятность, что вы перейдете на режим онлайн или возьмете удаленку.

Могут быть крупные покупки, связанные с новыми технологиями, программным обеспечением, дорогие брендовые роскошные вещи. Какой-то яркий, харизматичный, влиятельный человек предложит новые проекты, стартапы, либо ниши, активы куда вы сможете инвестировать свои деньги

Во второй половине месяца благоприятно будут проходить короткие поездки, путешествия и совместное обучение со "своим" человеком. Это может укрепить ваши отношения и стать более глубокими в эмоциональном плане, появится магия чувств.

Для одиноких рекомендую отправиться в путешествие или короткую поездку одному, там вы сможете встретить интересного для себя человека. В семье все будет проходить спокойно, много общения, гостей и посиделок с друзьями. Так же указание на то что вам придется обсудить со своим партнером по браку или с тем, с кем живете, какой-то важный финансовый вопрос, вопрос по переезду и недвижимости.

ЛЕВ

В августе 2021 Лев будет проявлять на полную свой эгоизм, любовь к себе и обращения на себя внимания "и целого мира мало". Что не очень понравится вашему партнеру по браку или по бизнесу.

Это отличный период, чтоб "хайпануть", стать популярным в вашей сфере бизнеса и заняться рекламой и продвижением своего бренда/себя. Некоторые Львы захотят преобразиться, сходить в салон, к косметологу, изменить прическу и накупить ярких и дорогих брендовых вещей.

Успех будет ожидать тех Львов, кто занят в сфере публичности, политики, искусства, спорта, кино, рекламы, блоггерства, маркетинга и рекламы. Хорошо будут решаться любые финансовые вопросы, будут подарки и новые предложения по работе.

В отношениях будет не все так гладко. Лучше не выяснять в августе 2021 отношения, а заниматься работой и рутиной. Возможны, непонимания, ссоры и разногласия со своим партнером по браку или бизнесу.

Некоторые Львы примут решение расстаться со своим партнером или другом. Чтоб избежать конфликтов, напомните о тех правилах о которых вы договаривались на берегу или пропишите их и условия сотрудничества, если это касается делового партнерства.

После 8 числа (новолуния) вам придется взять на себя ответственность за развитие вашего дальнейшего партнерства и постараться все свои проблемы решить собственными силами. На это будет выделено много энергии и возможностей.

В работе и карьере может быть резкие перемены и скачек либо резкое повышение, либо увольнение, все зависит от предыдущих ваших деяний и обстоятельств. В первую половину месяца не вкладывайтесь ни в какие авантюрные или сомнительные схемы.

Возможно, вам захочется потратить деньги вашего партнера или супруга. Так же в свою очередь ваш партнер по жизни может сделать вам деловое предложение, например, осуществить стартап, вместе инвестировать или провернуть какую-то финансовую схему.

Навестите родных, бабушек, дедушек, проявите к ним заботу и внимание, так как могут быть неожиданные обстоятельства с ними.

ДЕВА

Дев в августе 2021 ждут переезды, путешествия, отдых в загородных комплексах, эмиграция, дальнее путешествие, или лечение в санаториях, за границей.

"Это может быть связано с работой, долгосрочными проектами, здоровьем. В любом случае, вам захочется какое-то время полного уединения, уход в себя, медитаций, релакса и полной концентрации на своих мечтах, целях и желаниях. Кстати, последнее может сработать, если вы будете спокойно и сконцентрировано идти к вашим целям, четко визуализировать и прописывать чего конкретно вы хотите от Вселенной", - уверена эксперт.

В августе 2021 благоприятно заниматься свои личным брендом, заключать рекламные контракты. Но не возлагайтесь сильно на команду, так как она может подвести вас в самый неудобный момент и вам придется все решать самому.

"Только от вашей инициативы, напора и влияния на окружающих вы сможете добиться результатов в любой сфере вашей деятельности. О вас будут судачить и пускать сплетни, завидовать вашим успехам, но не расстраивайтесь, черный пиар - тоже пиар. Работы будет много, не хватайтесь на все сразу, иначе это может сказаться на вашем здоровье", - советует Арина Артуровна.

В личных отношениях не стоит искать идеал, если вы одиноки, и не нужно идеализировать вашего партнера, так как во второй половине месяца вы можете очень разочароваться.

"Лучше займитесь творчеством, танцами, музыкой, искусством и энергия пойдет в правильном русле и на благо вашим отношениям. Не стройте ожиданий и решайте проблемы по мере их поступлений. Также могут быть обманы, измены, предательства и заблуждения в личном и бизнес-партнерстве", - добавила астролог.

В течение месяца нужно следить за здоровьем, вовремя отдыхать, плавать, заниматься медитациями и спортом.

ВЕСЫ

В августе 2021 Весы будут уделять время своим друзьям, общественным и политическим организациям, клубам по интересам, бизнес-сообществам, строить планы и цели на будущее. Также вы будете рисковать с мыслью "прокатит или нет", будет много неожиданных ситуаций.

"Есть вероятность, что многие Весы захотят работать удаленно и перейдут на режим онлайн. В этом месяце также можно просить поддержку у ваших опекунов, спонсоров и меценатов", - считает эксперт.

По ее мнению, у вас могут быть конфликтные ситуации с детьми или из-за детей, также возможен отъезд детей в другой город или страну по учебе. Вам может понадобиться дополнительное финансирование на детей, хобби, политическую партию, организационные мероприятия или бизнес. Есть риск невыгодно вложить средства или взять кредит под большой процент.

По мнению астролога, информация, поступающая в августе, не будет соответствовать действительности, возможен обман, интриги, клевета или случайные ошибки, как в личном, так и на работе (в бизнесе).

"Бизнесменам нужно быть особо аккуратными - вероятны рейдерские захваты, вымогательство, недобросовестные действия ваших партнеров и коллег. Чтобы предупредить возможные неприятности, будьте на чеку и проверяйте тщательно документы, не верьте словам", - добавила эксперт.

В последний летний месяц рекомендуется проводить больше времени с вашими детьми. Друзья, порадуют своими визитами, веселыми вечеринками. Ваш дом будет открыт для гостей. Благодаря друзьям и связям, которые вы заведете в этом месяце, можно получить ценную информацию, решить ваш вопрос.

Дальние поездки и путешествия разнообразят вашу жизнь и дадут новое вдохновение для реализации ваших дальнейших планов. На пользу пойдет лечение в санаториях и загранице.

Здоровье в августе может постепенно ухудшаться под воздействием негативных факторов. Не стоит нервничать из-за текущих событий и принимать все близко к сердцу.

СКОРПИОН

По мнению эксперта, Скорпионы в августе 2021 будут заниматься карьерой, разделом имущества и выяснением отношений с любимыми. Но не обязательно все так плачевно, некоторые Скорпионы заключат союз, зарегистрируют компанию или стартап, "взлетят по карьере" и неистово влюбятся.

Август будет насыщенный событиями, поездками и бюрократическими вопросами, оформлением различных документов.

"Не самое благоприятно время, чтоб вкладываться в недвижимость и покупать землю. Так же могут упасть ваши доли акций в компаниях. Родители, друзья и ваши "спонсоры" могут помочь в решении вопроса по недвижимости", - считает эксперт.

В семье и дома может присутствовать достаточно напряженная и холодная обстановка. Порадуйте своих близких подарками, походами в рестораны, театры и интересным времяпровождением. Могут быть существенные траты на спорт клубы, детей и творчество. Благоприятное время, чтоб заняться музыкой, танцами или вокалом.

Новое увлечение может найтись и на "стороне", будьте аккуратны, так как это увлечение может очень сильно вас разочаровать, когда вы выйдете из тумана иллюзий и напридуманного.

В карьере могут предложить новую должность. Но не все так однозначно, нужно взвесить все за и против, так как ваши ожидания могут быть преувеличены, а обещанное не выполнится.

Хорошее время, чтобы начать собственный бизнес, прибыль будет в хирургии, производстве, банковской сфере.

Но, с другой стороны, нужно быть очень внимательным, поскольку возможны потери. Поэтому если есть хоть толика сомнений, оставьте крупные траты на следующий месяц.

СТРЕЛЕЦ

По мнению эксперта, проекты могут быть связанные с IT, языками, строительными компаниями, логистикой, автомобилями. Возможно, вы пошлете свою команду на обучение или отправитесь на ворк шоп.

Вначале месяца может пойти все не по плану, и вы встретитесь с препятствиями, процесс начатого в первой половине может затянуться.

Новолуние у вас пройдет в доме мечт и целей, вам будет предоставлены в августе 2021 возможности, которые помогут вам реализовать задуманное. Либо авторитетный, влиятельный человек поможет и вдохновит вас на действия.

В карьере и рабочем коллективе вас ожидает творческий успех, возможно поддержка со стороны тайного покровителя. Если вы в поиске, то вторая и третья декады августа будет насыщенна на предложения.

С финансовой точки зрения очень успешной окажется третья декада. Хороший доход получат те, кто занят умственным трудом, консультационной и организаторской деятельностью, коммерцией.

Знак зодиака Стрелец в августе 2021 смогут раскрыть свой потенциал и творческие таланты в путешествиях, спорте, науке. Активно используйте контакты с зарубежными фирмами или специалистами – они помогут выстроить перспективные планы, получить высшее образование, расширить горизонты. Благоприятно заниматься конным и вело спортом, если вы давно этого хотели

Плохое самочувствие может стать препятствием для реализации намеченных планов, поэтому берегите здоровье и будьте аккуратны в поездках, излишне не рискуйте, так как могут быть травмы и инфекционные заболевания.

КОЗЕРОГ

В августе 2021 Козероги будут решать финансовые задачи, тратить деньги на производство, суды, любовников, детей и развлечения, хобби, новые увлечения.

В начале месяца может быть конфликт между своими и чужими деньгами. Также этот месяц будет насыщен разными финансовыми предложениями для инвестиций.

"Напряженные отношения с детьми и ссоры могут быть из-за учебы, излишних растрат, развлечений и финансирования в целом. Если вы участвуете в судовых процессах, есть вероятность проигрыша и вам все равно придется заплатить немаленькую сумму", - говорит астролог.

В решении всех деловых вопросов вам будут способствовать ваша хитрость и находчивость, а также умение легко завязывать отношения, причем с перспективой длительного партнерства и на стороне тоже.

Вы можете влюбиться по уши, независимо свободны вы или нет. Это может случиться в поездках, интернете, командировках, путешествиях и медицинских центрах. Но нужно быть предельно внимательным: в поступающей информации возможны ошибки и вранье.

"Во второй половине месяца благоприятно отправиться в отпуск куда-нибудь подальше от дома, в дальние страны. В путешествии вы познакомитесь с очень интересными людьми, может завязаться страстный любовный роман с иностранцем или иностранкой", - советует Арина Артуровна.

Хорошие доходы можно получить в августе во многих сферах и профессиях: в развлекательной индустрии, производстве, преподавании, фондовых рынках, финансовых спекуляциях, валютных операциях, инфобизнесе и ручном труде. С прибылью будут врачи, налоговые, предприниматели.

Удастся быстро разобраться с новым оборудованием, освоить технику и технологии, организовать производственные процессы.

В августе 2021 Козерогам улыбнется фортуна и есть возможность выигрыша в лотерею.

ВОДОЛЕЙ

Водолей в августе 2021 будет решать вопросы партнерского характера, как личного, так и бизнесового. Какие-то партнерства будут распадаться и зарождаться новые коллаборации и сотрудничество.

Могут быть конфликты и расхождение мнений с вашим людьми, половинками или по браку. Если вы одиноки, то велика вероятность неожиданных встреч и сюрпризов, также встреч и звонков с людьми из прошлого. Возможно, вы захотите с кем-то восстановить связь.

В семье могут быть скандалы и ссоры, неожиданные обстоятельства и события. Ваша изобретательность найдет свое достойное применение в сфере межличностных отношений и вы сможете выкрутиться из двойственной ситуации.

По бизнесу будут ключевые решения с партнерами, зарождение новых коллабораций, стартапов и совместное планирование долгосрочных задач и выгодного сотрудничества. И все-таки, лучше прислушаться к партнеру в случае конфликтных ситуаций.

"Водолеям в августе 2021 нужно быть аккуратными в финансовых операциях, не поддаваться на уговоры вложить деньги в сомнительный бизнес или взять кредит под какие-то заманчивые проекты. Есть вероятность крупных потерь, убытков", - считает астролог.

Владельцам бизнеса стоит заранее подготовиться, оптимизировать затраты и внимательно следить за тем, под какими документами ставите подпись. Многим предпринимателям можно рассчитывать на рост клиентов и хорошие доходы. Удастся порадовать себя дорогой покупкой, которая потешит ваше самолюбие и понты.

Могут быть вынуждающие обстоятельства в плане переезда или смены обстановки (города, страны). Финансовая прибыль от недвижимости, заграничных связей, творческих проектов или помощь родителей.

Но в августе лучше иметь запасной план, поскольку все подготовленные расчеты могут внезапно нарушиться по независимым от вас причинам.

"Детям не позволяйте экстремальных развлечений, когда повышена травмоопасность", - подытожила эксперт.

РЫБЫ

Акценты для Рыб в августе 2021 будут расставлены на самочувствии, уединении, рабочем персонале, коллективе, рутиной работе и здоровье.

В отношениях вроде бы все хорошо, ярко и с сюрпризами. Но на этот раз сюрпризы могут быть не самые приятные. Возможны измены и обманы как любовного, так и финансового характера. Что может привести к разрывам отношений.

"Люди, с которыми вы будете общаться, могут выдавать много дезинформации и выдавать желаемое за действительное. Фальшивая обертка во всем. Есть вероятность, что вас могут использовать в своих меркантильных целях, разочарование в партнерствах", - предостерегла астролог.

Отличный период для реализации профессиональных и карьерных амбиций. Вы сумеете найти общий язык с подчиненными и коллегами, умело их замотивировать, пробудить интерес и нацелить на результат. И с руководством отношения хорошие, поскольку задачу вы схватываете быстро и сумеете найти нетривиальное решение.

Вероятно повышение в должности, перспективное и ответственное предложение. Можно найти отличную вакансию тем, кто пока безработный.

Август 2021 для знака зодиака Рыбы может стать месяцем путешествий, дальних поездок в очень отдаленные и интересные места, по новым материкам и странам.

Если Вы отправитесь в путешествие с партнером, то могут быть много эмоций и скандалов на ровном месте или же перед самым путешествием ваш партнер откажется от совместного времяпровождения.

Новые знакомства, встречи, общение - все это будет способствовать укреплению вашего социального положения, реализации намеченных планов. Невероятная легкость, с какой отношения будут завязываться в августе, обусловлена вашим обаянием и умением найти подход к собеседнику.

Месяц очень травмоопасный - в поездках, путешествиях и за рулем придерживайтесь правил безопасности. На отдыхе и вечеринках не перебарщивайте с алкоголем и едой.

Это хороший месяц, чтобы заняться своим здоровьем, записаться на курс массажей, купить абонемент в тренажерный зал и бассейн, заняться духовными практиками и цыгун-цыгун. Особенно это поможет преодолеть без потерь рабочие кризисные и напряженные моменты в рабочем процессе.