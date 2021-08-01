Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2021: кому сильно пощастить, а на кого зваляться невдачі

ОВЕН

У серпні для Овнів будуть особливо важливі теми дітей, розваг, коханців, творчі та організаційні проекти, ігри в казино або на біржі, трейдерство.

"Протягом місяця вас будуть притягуватися яскраві вогняні партнери, харизматичні, які будуть пропонувати співпрацю і нові проекти. Але тут також можуть бути зайві витрати і втрати, особливо по темі дітей, відпочинку і невдалих заходів. Можливо, ви захочете подарувати своїм коханим подорожі або зробити якийсь подарунок, пов'язаний з навчанням", - розповідає астролог.

У серпні буде хороший, зосереджений настрій, співробітники і підлеглі будуть радувати своїми показниками, які вплинуть на приріст вашої компанії. Фрілансерам, блогерам або безробітним надійде пару істотних грошових пропозицій.

"Якщо ви ще не розіслали своє резюме, то зробіть це негайно, починаючи з 8 серпня. Такі сфери діяльності, як б'юті індустрія, косметологія, пластична хірургія, флористика, кулінарія, ювелірка, товари, зроблені своїми руками, отримають надприбуток або отримають новий креативний виток розвитку, що як внаслідок спричинить за собою і додатковий дохід", - впевнена експерт.

У цей період ділові партнери, клієнти або співробітники, натхненні вашим запальним виступом на публіці і участю в різних заходах можуть проявити інтерес особистого характеру до вас. Але роман в робочому середовищі може стати серйозною перешкодою для вашого розвитку і кар'єри в майбутньому, тому варто дотримуватися обережності і субординації.

"Здоров'я буде слабким місцем наприкінці літа. Зміцнюйте імунітет і більше відпочивайте в спокійній обстановці на природі. Ретельно готуйтеся до запланованих хірургічних втручань і пластичної хірургії", - додала Аріна Артуровна.

ТЕЛЕЦЬ

У серпні 2021 у вас з'явиться шанс підвищити свої доходи, професійно вирости завдяки діям в бізнесі або кар'єрному зростанню.

Не виключено отримання фінансової допомоги від родичів, вигоди з боку впливових людей, начальства.

"Особливо добре піде тіньовий бізнес, медицина, сфери, пов'язані з морем і водою, живністю, доходи від творчості", - говорить Аріна Артуровна.

Що стосується сфери любові, то романтичні захоплення можуть бути таємними. Ви можете опинитися залучені в любовний трикутник, придумане кохання, яке буде жити тільки у вашій голові.

"Вірогідні любовні взаємини з минулого, особливо ті, в яких постраждали ви. Непередбачені розв'язки любовних історій. Інформацію, яку ви отримаєте в цьому місяці, може містити тонкі натяки або прихований сенс, зрозумілий лише тільки вам", - додала астролог.

Також на перший план виступить ваша інтуїція, яка допоможе розібратися в складних ситуаціях.

У серпні можуть бути неприємності і негативні звістки, не виключені вимушені переїзди, судові розгляди, несвобода вибору.

"Можливо хтось спробує підпорядкувати собі вашу волю, поставити вас перед вибором, так само є вказівка на хворобу когось із родичів, залежність від інших людей і обмежені ініціативи", - попереджає експерт.

БЛИЗНЮКИ

У Близнюків в серпні важливу роль зіграють їх зв'язки, а також нові знайомства, контакти та численні поїздки. Швидше за все ваші фінанси будуть йти на видобуток якоїсь важливої інформації, навчання, IT-проєкти, подорожі, проєкти, пов'язані з логістикою, пересуванням, туризмом, документацією.

Так само ваші брати, сестри, знайомі можуть попросити у вас позичити грошей або якусь фінансову допомогу. Зараз не слід робити великі необдумані витрати, вкладати великі суми в привабливі проєкти.

Проявіть витримку і перевіряйте всю інформацію, через те, що висока ймовірність потрапити на аферистів. Також стежте за авто і цінними речами, ставте свій транспорт на стоянку, що охороняється, застрахуйте майно, щоб мінімізувати втрати.

Земля, акції, нерухомість можуть принести хороший прибуток в цьому місяці. Оскільки спілкуванню, поїздкам і роботі ви будете приділяти занадто багато часу, то на домашні турботи часу не буде і можуть бути конфлікти з партнером.

Цього місяця ви зможете здійснити ремонт або переїзд. У другій половині серпня вдасться зробити велике придбання в будинок або отримати вигідну пропозицію на тему нерухомості.

У серпні Близнюкам можна буде успішно оформити угоду з купівлі\продажу свого автокара. А якщо коштів буде не вистачати, допомогти можуть рідні, знайомі або друзі.

Буде вельми до речі пройти курси підвищення кваліфікації, навчитися новим методикам, програмам, освоїти нові знання.

РАК

Знак зодіаку Рак і асцендентний Рак буде сконцентрований в серпні на власному доході, заробіток і фінансах. Можуть бути грошові розбіжності, неакуратність вкладень і витрат.

Можливо, хтось хоче привласнити ваші грошики. Вам доведеться взяти на себе якісь фінансові зобов'язання протягом усього місяця.

Але з іншого боку, якщо вам знадобиться певна сума для нового проєкту, то ви зможете знайти допомогу у спонсорів або укласти вигідну колаборації. Найголовніше не спустити все на розваги, подарунки та різного роду заходи.

В цілому протягом серпня 2021 Раки будуть отримувати велику кількість замовлень і без роботи не залишаться. Ви зможете так само залучити додаткові фінанси, взяти кредит або знайдете додаткові джерела заробітку. Так само велика ймовірність, що ви перейдете на режим онлайн або візьмете удаленку.

Можуть бути великі покупки, пов'язані з новими технологіями, програмним забезпеченням, дорогі брендові розкішні речі. Якийсь яскравий, харизматичний, впливова людина запропонує нові проєкти, стартапи, або ніші, активи куди ви зможете інвестувати свої гроші

У другій половині місяця сприятливо будуть проходити короткі поїздки, подорожі та спільне навчання зі "своєю" людиною. Це може зміцнити ваші відносини та стати більш глибокими в емоційному плані, з'явиться магія почуттів.

Для одиноких рекомендую відправитися в подорож або коротку поїздку одному, там ви зможете зустріти цікавого для себе людину. У родині все буде проходити спокійно, багато спілкування, гостей і посиденьок з друзями. Так само вказівка ​​на те що вам доведеться обговорити зі своїм партнером по шлюбу або з тим, з ким живете, якийсь важливий фінансове питання, питання по переїзду і нерухомості.

ЛЕВ

У серпні 2021 Лев буде проявляти на повну свій егоїзм, любов до себе і звернення на себе уваги "і цілого світу мало". Що не дуже сподобається Вашому партнеру по шлюбу або по бізнесу.

Це відмінний період, щоб" хайпанути", стати популярним у вашій сфері бізнесу і зайнятися рекламою і просуванням свого бренду/себе. Деякі Леви захочуть перетворитися, сходити в салон, до косметолога, змінити зачіску і накупити яскравих і дорогих брендових речей.

Успіх чекатиме тих Львів, хто зайнятий у сфері публічності, політики, мистецтва, спорту, кіно, реклами, блогерства, маркетингу та реклами. Добре будуть вирішуватися будь-які фінансові питання, будуть подарунки та нові пропозиції по роботі.

У відносинах буде не все так гладко. Краще не з'ясовувати в серпні 2021 відносини, а займатися роботою і рутиною. Можливі, нерозуміння, сварки та розбіжності зі своїм партнером по шлюбу або бізнесу.

Деякі Леви приймуть рішення розлучитися зі своїм партнером або другом. Щоб уникнути конфліктів, нагадайте про ті правила про які ви домовлялися на березі або пропишіть їх і умови співпраці, якщо це стосується ділового партнерства.

Після 8 числа (молодика) вам доведеться взяти на себе відповідальність за розвиток вашого подальшого партнерства і постаратися всі свої проблеми вирішити власними силами. На це буде виділено багато енергії та можливостей.

У роботі та кар'єрі може бути різкі зміни й стрибок або різке підвищення, або звільнення, все залежить від попередніх ваших діянь і обставин. В першу половину місяця не вкладайтеся ні в які авантюрні або сумнівні схеми.

Можливо, вам захочеться витратити гроші вашого партнера або чоловіка. Так само своєю чергою ваш партнер по життю може зробити вам ділову пропозицію, наприклад, здійснити стартап, разом інвестувати або провернути якусь фінансову схему.

Відвідайте рідних, бабусь, дідусів, проявіть до них турботу та увагу, бо можуть бути несподівані обставини з ними.

ДІВА

Дів у серпні 2021 чекають переїзди, подорожі, відпочинок в заміських комплексах, еміграція, далека подорож, або лікування в санаторіях, за кордоном.

"Це може бути пов'язано з роботою, довгостроковими проектами, здоров'ям. У будь-якому випадку, вам захочеться якийсь час повного усамітнення, уходу в себе, медитацій, релаксу і повної концентрації на своїх мріях, цілях і бажаннях. До речі, останнє може спрацювати, якщо ви будете спокійно і сконцентровано йти до ваших цілей, чітко візуалізувати і прописувати чого конкретно ви хочете від Всесвіту", - впевнена експерт.

У серпні 2021 сприятливо займатися свої особистим брендом, укладати рекламні контракти. Але не покладайтеся сильно на команду, бо вона може підвести вас в найнезручніший момент і вам доведеться все вирішувати самому.

"Тільки від вашої ініціативи, напору і впливу на оточення ви зможете домогтися результатів в будь-якій сфері вашої діяльності. Про вас будуть пліткувати і пускати плітки, заздрити вашим успіхам, але не засмучуйтеся, чорний піар - теж піар. Роботи буде багато, не хапайтеся на все відразу, інакше це може позначитися на вашому здоров'ї", - радить Аріна Артуровна.

В особистих відносинах не варто шукати ідеал, якщо ви самотні, і не потрібно ідеалізувати вашого партнера, так як в другій половині місяця ви можете дуже розчаруватися.

"Краще займіться творчістю, танцями, музикою, мистецтвом і енергія піде в правильному руслі і на благо вашим відносинам. Не будуйте очікувань і вирішуйте проблеми в міру їх надходжень. Також можуть бути обмани, зради і помилки в особистому і бізнес-партнерстві", - додала астролог.

Протягом місяця потрібно стежити за здоров'ям, вчасно відпочивати, плавати, займатися медитаціями і спортом.

ТЕРЕЗИ

В серпні 2021 Терези будуть приділяти час своїм друзям, громадським і політичним організаціям, клубам за інтересами, бізнес-спільнотам, будувати плани і цілі на майбутнє. Також ви будете ризикувати з думкою "прокотить чи ні", буде багато несподіваних ситуацій.

"Є ймовірність, що багато Терезів захочуть працювати віддалено і перейдуть на режим онлайн. У цьому місяці також можна просити підтримку у ваших опікунів, спонсорів і меценатів", - вважає експерт.

На її думку, у вас можуть бути конфліктні ситуації з дітьми або через дітей, також можливий від'їзд дітей в інше місто або країну по навчанню. Вам може знадобитися додаткове фінансування на дітей, хобі, політичну партію, організаційні заходи або бізнес. Є ризик невигідно вкласти кошти або взяти кредит під великий відсоток.

На думку астролога, інформація, що надходить в серпні, не буде відповідати дійсності, можливий обман, інтриги, наклеп або випадкові помилки, як в особистому, так і на роботі (в бізнесі).

"Бізнесменам потрібно бути особливо акуратними - ймовірні рейдерські захоплення, вимагання, недобросовісні дії ваших партнерів і колег. Щоб попередити можливі неприємності, будьте на чеку і перевіряйте ретельно документи, не вірте словам", - додала експерт.

В останній літній місяць рекомендується проводити більше часу з вашими дітьми. Друзі, порадують своїми візитами, веселими вечірками. Ваш будинок буде відкритий для гостей. Завдяки друзям і зв'язкам, які ви заведете в цьому місяці, можна отримати цінну інформацію, вирішити ваше питання.

Далекі поїздки і подорожі урізноманітнюють ваше життя і дадуть нове натхнення для реалізації ваших подальших планів. На користь піде лікування в санаторіях і закордоні.

Здоров'я в серпні може поступово погіршуватися під впливом негативних факторів. Не варто нервувати через поточні події і приймати все близько до серця.

СКОРПІОН

На думку експерта, Скорпіони в серпні 2021 будуть займатися кар'єрою, розділом майна і з'ясуванням відносин з коханими. Але не обов'язково все так плачевно, деякі Скорпіони укладуть союз, зареєструють компанію або стартап, "злетять по кар'єрі" і несамовито закохаються.

Серпень буде насичений подіями, поїздками і бюрократичними питаннями, оформленням різних документів.

"Не найсприятливіший час, щоб вкладатися в нерухомість і купувати землю. Так само можуть впасти ваші частки акцій в компаніях. Батьки, друзі і Ваші "спонсори" можуть допомогти у вирішенні питання з нерухомості", - вважає експерт.

У сім'ї і вдома може бути присутнім досить напружена і холодна обстановка. Порадуйте своїх близьких подарунками, походами в ресторани, театри і цікавим проведенням часу. Можуть бути істотні витрати на спорт клуби, дітей і творчість. Сприятливий час, щоб зайнятися музикою, танцями або вокалом.

Нове захоплення може знайтися і на "стороні", будьте обережні, так як це захоплення може дуже сильно вас розчарувати, коли ви вийдете з туману ілюзій і напридуманного.

У кар'єрі можуть запропонувати нову посаду. Але не все так однозначно, потрібно зважити всі за і проти, бо Ваші очікування можуть бути перебільшені, а обіцяне не виконається.

Гарний час, щоб почати власний бізнес, прибуток буде в хірургії, виробництві, банківській сфері.

Але, з іншого боку, потрібно бути дуже уважним, оскільки можливі втрати. Тому якщо є хоч дещиця сумнівів, залиште великі витрати на наступний місяць.

СТРІЛЕЦЬ

На думку експерта, проєкти можуть бути пов'язані з IT, мовами, будівельними компаніями, логістикою, автомобілями. Можливо, ви пошлете свою команду на навчання або підете на ворк шоп.

Спочатку місяці може піти все не за планом, і ви зустрінетеся з перешкодами, процес розпочатого в першій половині може затягнутися.

Молодик у вас пройде в будинку мрій і цілей, вам буде надано в серпні 2021 можливості, які допоможуть вам реалізувати задумане. Або авторитетна, впливова людина допоможе і надихне вас на дії.

У кар'єрі і робочому колективі вас чекає творчий успіх, можливо підтримка з боку таємного покровителя. Якщо ви в пошуку, то друга і третя декади серпня буде насичена на пропозиції.

З фінансової точки зору дуже успішною виявиться третя декада. Хороший дохід отримають ті, хто зайнятий розумовою працею, консультаційної та організаторською діяльністю, комерцією.

Знак зодіаку Стрілець в серпні 2021 зможуть розкрити свій потенціал і творчі таланти в подорожах, спорті, науці. Активно використовуйте контакти із закордонними фірмами або фахівцями - вони допоможуть збудувати перспективні плани, здобути вищу освіту, розширити горизонти. Сприятливо займатися кінним і вело спортом, якщо ви давно цього хотіли

Погане самопочуття може стати перешкодою для реалізації намічених планів, тому бережіть здоров'я і будьте обережні в поїздках, надмірно не ризикуйте, оскільки можуть бути травми і інфекційні захворювання.

КОЗЕРІГ

У серпні 2021 Козероги будуть вирішувати фінансові завдання, витрачати гроші на виробництво, суди, коханців, дітей і розваги, хобі, нові захоплення.

На початку місяця може бути конфлікт між своїми і чужими грошима. Також цей місяць буде насичений різними фінансовими пропозиціями для інвестицій.

"Напружені відносини з дітьми і сварки можуть бути через навчання, зайві розтрати, розваги і фінансування в цілому. Якщо ви берете участь в судових процесах, є ймовірність програшу і вам все одно доведеться заплатити немаленьку суму", - говорить астролог.

У вирішенні всіх ділових питань вам сприятимуть ваша хитрість і винахідливість, а також вміння легко зав'язувати відносини, причому з перспективою тривалого партнерства і на стороні теж.

Ви можете закохатися по вуха, незалежно вільні ви чи ні. Це може статися в поїздках, інтернеті, відрядженнях, подорожах і медичних центрах. Але потрібно бути гранично уважним: в інформації, що надходить можливі помилки і брехня.

"У другій половині місяця сприятливо відправитися у відпустку куди-небудь подалі від будинку, в далекі країни. У подорожі ви познайомитеся з дуже цікавими людьми, може зав'язатися пристрасний любовний роман з іноземцем або іноземкою", - радить Аріна Артуровна.

Хороші доходи можна отримати в серпні в багатьох сферах і професіях: в розважальній індустрії, виробництві, викладанні, фондових ринках, фінансових спекуляціях, валютних операціях, інфобізнесі та ручній праці. З прибутком будуть лікарі, податкові, підприємці.

Вдасться швидко розібратися з новим обладнанням, освоїти техніку і технології, організувати виробничі процеси.

У серпні 2021 Козерогам усміхнеться фортуна і є можливість виграшу в лотерею.

ВОДОЛІЙ

Водолій в серпні 2021 буде вирішувати питання партнерського характеру, як особистого, так і бізнесового. Якісь партнерства будуть розпадатися і зароджуватися нові колаборації і співпраця.

Можуть бути конфлікти і розбіжність думок з вашим людьми, половинками або по шлюбу. Якщо ви самотні, то велика ймовірність несподіваних зустрічей і сюрпризів, також зустрічей і дзвінків з людьми з минулого. Можливо, ви захочете з кимось відновити зв'язок.

У сім'ї можуть бути скандали і сварки, несподівані обставини і події. Ваша винахідливість знайде своє гідне застосування в сфері міжособистісних відносин і ви зможете викрутитися з двоїстої ситуації.

По бізнесу будуть ключові рішення з партнерами, зародження нових колаборацій, стартапів і спільне планування довгострокових завдань і вигідного співробітництва. І все-таки, краще прислухатися до партнера в разі конфліктних ситуацій.

"Водоліям в серпні 2021 потрібно бути акуратними у фінансових операціях, не піддаватися на вмовляння вкласти гроші в сумнівний бізнес або взяти кредит під якісь привабливі проекти. Є ймовірність великих втрат, збитків", - вважає астролог.

Власникам бізнесу варто заздалегідь підготуватися, оптимізувати витрати і уважно стежити за тим, під якими документами ставите підпис. Багатьом підприємцям можна розраховувати на зростання клієнтів і хороші доходи. Вдасться порадувати себе дорогою покупкою, яка потішить ваше самолюбство і понти.

Можуть бути вимушені обставини в плані переїзду або зміни обстановки (міста, країни). Фінансовий прибуток від нерухомості, закордонних зв'язків, творчих проектів або допомогу батьків.

Але в серпні краще мати запасний план, оскільки всі підготовлені розрахунки можуть раптово порушитися з незалежних від вас причин.

"Дітям не дозволяйте екстремальних розваг, коли підвищена травмонебезпечність", - підсумувала експерт.

РИБИ

Акценти для Риб в серпні 2021 будуть розставлені на самопочутті, самоті, робочому персоналі, колективі, рутинній роботі і здоров'ї.

У стосунках начебто все добре, яскраво і з сюрпризами. Але на цей раз сюрпризи можуть бути не найприємніші. Можливі зради і обмани як любовного, так і фінансового характеру. Що може привести до розривів.

"Люди, з якими ви будете спілкуватися, можуть видавати багато дезінформації і видавати бажане за дійсне. Фальшива обгортка у всьому. Є ймовірність, що вас можуть використовувати у своїх меркантильних цілях, розчарування в партнерствах", - застерегла астролог.

Відмінний період для реалізації професійних і кар'єрних амбіцій. Ви зумієте знайти спільну мову з підлеглими і колегами, вміло їх замотивувати, пробудити інтерес і націлити на результат. І з керівництвом відносини хороші, оскільки завдання ви схоплюєте швидко і зумієте знайти нетривіальне рішення.

Ймовірно підвищення на посаді, перспективна і відповідальна пропозиція. Можна знайти відмінну вакансію тим, хто поки безробітний.

Серпень 2021 для знака зодіаку Риби може стати місяцем подорожей, далеких поїздок в дуже віддалені і цікаві місця, по нових материках і країнах.

Якщо ви рушите в подорож з партнером, то можуть бути багато емоцій і скандалів на рівному місці або ж перед самою подорожжю ваш партнер відмовиться від спільного проведення часу.

Нові знайомства, зустрічі, спілкування - все це буде сприяти зміцненню вашого соціального становища, реалізації намічених планів. Неймовірна легкість, з якою відносини будуть зав'язуватися в серпні, обумовлена вашою чарівністю і умінням знайти підхід до співрозмовника.

Місяць дуже травмонебезпечний, тому в поїздках, подорожах і за кермом дотримуйтеся правил безпеки. На відпочинку і вечірках не переборщуйте з алкоголем і їжею.

Це хороший місяць, щоб зайнятися своїм здоров'ям, записатися на курс масажів, купити абонемент в тренажерний зал і басейн, зайнятися духовними практиками і цигун-цигун. Особливо це допоможе подолати без втрат робочі кризові і напружені моменти в робочому процесі.