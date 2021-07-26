Гороскоп для Весов на август 2021: месяц будет очень сложным и полным опасностей!

По мнению эксперта, в августе 2021 Весы будут уделять время своим друзьям, общественным и политическим организациям, клубам по интересам, бизнес-сообществам, строить планы и цели на будущее. Также вы будете рисковать с мыслью "прокатит или нет", будет много неожиданных ситуаций.

"Есть вероятность, что многие Весы захотят работать удаленно и перейдут на режим онлайн. В этом месяце также можно просить поддержку у ваших опекунов, спонсоров и меценатов", - считает эксперт.

По ее мнению, у вас могут быть конфликтные ситуации с детьми или из-за детей, также возможен отъезд детей в другой город или страну по учебе. Вам может понадобиться дополнительное финансирование на детей, хобби, политическую партию, организационные мероприятия или бизнес. Есть риск невыгодно вложить средства или взять кредит под большой процент.

В чем Весам нужно быть осторожнее

По мнению астролога, информация, поступающая в августе, не будет соответствовать действительности, возможен обман, интриги, клевета или случайные ошибки, как в личном, так и на работе (в бизнесе).

"Бизнесменам нужно быть особо аккуратными - вероятны рейдерские захваты, вымогательство, недобросовестные действия ваших партнеров и коллег. Чтобы предупредить возможные неприятности, будьте на чеку и проверяйте тщательно документы, не верьте словам", - добавила эксперт.

Больше отдыхайте и оздоравливайтесь

В последний летний месяц рекомендуется проводить больше времени с вашими детьми. Друзья, порадуют своими визитами, веселыми вечеринками. Ваш дом будет открыт для гостей. Благодаря друзьям и связям, которые вы заведете в этом месяце, можно получить ценную информацию, решить ваш вопрос.

Дальние поездки и путешествия разнообразят вашу жизнь и дадут новое вдохновение для реализации ваших дальнейших планов. На пользу пойдет лечение в санаториях и загранице.

Здоровье в августе может постепенно ухудшаться под воздействием негативных факторов. Не стоит нервничать из-за текущих событий и принимать все близко к сердцу.